南山產服務再升級 手機簡訊也能收保單

新冠肺炎防疫期間，南山產物今（19）日宣布電子保單服務再升級，保戶除了可利用電子郵件接收電子保單之外，更多了以手機簡訊接收電子保單新選擇，不僅保單傳遞零時差不漏接，保戶更可以隨時下載與查閱、更有效率地掌握自身保障內容。自去（2020）年七月推動電子保單至今，使用率持續增長。若以健康傷害險為例，電子保單使用率已超過40％。

金管會表示，目前已許可保險業以QR Code方式簡化保險條文，後續將逐步推動全面保單電子化，預計2年內全面採電子保單推動保單存摺。如此以來，就能避免許多民眾在投保後忘記紙本保單存放處，且厚重的紙本保單也不易收納；若需申請理賠時，也不用再翻箱倒櫃尋找保單，甚至可能根本忘記曾投保過什麼保險商品。

南山產物表示，針對多項專案商品提供手機簡訊接收電子保單服務，包括近期熱銷的疫苗險「金疫苗」專案、防疫保單「金好意」專案、業界首創千萬保額的個人責任險「金千萬」專案，以及同時保障意外傷害與責任險的「金如意」專案等。民眾在投保時，可自行選擇提供手機號碼或電子郵件帳號；核保完成後就會寄發簡訊或電子郵件給保戶，不受時間和空間的限制，保單傳遞更便捷。

此外，南山產險也強調，從綠色金融角度而言，電子保單能減少紙本保單所產生之碳排放量與資源的耗用效益。自去（2020）年七月推動電子保單至今，南山產物的車險、疫苗險、個人責任險等商品的電子保單使用率持續增長；以健康傷害險為例，目前電子保單使用率已經超過40％。此外，除了積極配合政策推廣強制險「電子式保險證」外，更進一步結合獎勵活動與植樹活動；未來也將持續推動電子保單，提升作業效率，落實環境永續、促進綠色價值鏈。