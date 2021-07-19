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展碁國際除權息首日 邁向填息

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

展碁國際（6776）今（19）日除息，配發2元現金股利，除息參考價為42.4元，儘管今日台股重挫百點，但展碁股價仍向上攻堅，以今日高點42.7元計算，填息率約為15%，穩步邁向填息之路。

展碁今日進行除權息，派發現金股利2元，除息參考價為42.4元，以今日高點42.7元計算，填息率為15%；終場股價收在42.5元，上漲0.1元、漲幅0.23%。

展碁今年6月營收17.66億元，月增9.3%、年增24.9%，創歷史新高紀錄，且單月營收連續兩個月雙成長；累計展碁今年上半年營收86.95億元，年增7.7%。

展望下半年，展碁總經理林佳璋指出，由於上半年原本預估的淡季反而較旺，已讓傳統第3季返校銷售朝發酵，加上5月開始爆發的新冠疫情，已讓不少消費者購機，預期第3季將是今年最大挑戰。

林佳璋表示，經濟環境受疫情影響，導致電商、遠距教學及醫療、視訊會議、線上遊戲需求熱度不減反增，加速電商、虛擬經濟、平台經濟的推動。

展望2021年，展碁以積極、彈性態度，結合數位行銷，來面對通路代理產業中各種挑戰及機會，快速調整公司的經營策略與行銷組合，佈局新商機，強化供應商與客戶關係，隨時保持高效的營運狀態，達成今年的營運目標。

除息 營收

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