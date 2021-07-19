專家：美國復甦不夠明朗 人民幣窄幅震盪

交通銀行台北分行今(19)日發表人民幣周評指出，由於大陸整體消費力尚未回到疫情前的水準，低基期因素影響逐季消退，第三、四季經濟成長率恐持續下滑，下半年穩增長壓力仍大，大陸調降存款準備率的後降準時代來臨 ，引發市場預期LPR（貸款市場報價）利率有進一步調降的空間；人民幣走勢隨美元窄幅震盪。

大陸國家統計局13日公布第二季國內生產總值（GDP）年增率，從第一季的18.3%的高增長降至7.9%，略低於於市場預期的8.1%。上半年內需處於弱復甦，出口則超預期高增長，推動大陸經濟穩定恢復；不過變種病毒帶來的不確定性，仍對消費力道產生一定的壓抑作用，

上周人民幣窄幅震盪，最後以近乎平盤姿態作收。上周有多個主要經濟體央行陸續釋出訊息，外匯市場整體走勢表現平靜，美元指數亦在92.08~92.83的區間內波動，紐西蘭央行宣布7月23日前停止大規模資產購買計畫，稍後的加拿大央行第三次宣布削減資產購買計畫，一度壓抑美元指數；但美國聯準會主席鮑爾的國會證詞表示，經濟復甦還沒有達到可以開始收縮資產購買規模的程度，目前的通膨為短期現象，美元指數在周四、周五兩天反彈。

人民幣在缺乏關鍵資訊指引下，走勢跟隨美元指數區間震盪，最終在岸人民幣兌美元(USDCNY)周線則升值約22點，收在6.4738元，升值幅度0.03%；離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線則升值約2點，收在6.4786元，近乎平盤坐收。

上周大陸境內貨幣市場受到繳納增值稅、消費稅、企業所得稅的影響，市場流動性稍微偏緊，不過適逢降準釋放資金，對於市場影響不大，隔夜利率僅微幅走升，上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上周最高來到2.115%；由於降淮因素，1個月期以上各天期SHIBOR利率較上周下滑2~5bps ，SHIBOR利率曲線曲度進一步走緩。

而離岸人民幣則持續受到換匯市場(USDCNH SWAP)的高端牽引，全周離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNH HIBOR)隔夜利率在2.66883%~4.116%， 遠高於SHIBOR隔夜利率，境內外人民幣持續維持高利差，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNH HIBOR)曲線較SHIBOR高出65~24 bps。

公開市場方面，人民銀行依舊維持每日100億元人民幣、利率2.20%的七天期逆回購操作，合計全周零投放。另外，上周四MLF到期4,000億元人民幣，人民銀行續作1,000億元人民幣，利率持平於2.95%；雖利率未如預期下調，但後續操作似乎隱含了人民銀行穩中帶鬆的意味。