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一銀攻三客群 上半年以房養老新承作件數成長120％

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

第一銀行推展「以房養老」鎖定名下有不動產但無人繼承（單身）、家中有每月生活開銷大需長期照顧的長者（子女負擔大），以及生活無虞想要享受人生（高資產客戶）三大客群，帶動今年上半年新承作件數成長120％，截至6月底，累計核貸額度逾26億元。

隨著高齡化、少子化社會來臨，面對退休後卻尚未存夠所需資金的問題，第一銀行「安心貸」以房養老貸款提供融資管道，讓銀髮族可以在本身熟悉環境繼續居住，並透過每月撥款取得生活資金。

舉例來說，65歲的吳女士在台北市有間公寓，向銀行申請以房養老貸款，鑑價為2,000萬元，換算下來每月約可以領3萬8千元，最長領到95歲，因房屋所有權屬借款人所有，並不會因以房養老而變為銀行，因此她仍可繼續住在這間公寓裡，在自己熟悉的環境裡安心養老。

第一銀行表示，單身者或是獨居老人很適合辦理以房養老貸款，有些獨居老人並非沒有子女，只是習慣自己住，不願意與小孩同住，增加孩子們的負擔，透過以房養老活絡資產，創造固定的現金流，老人家有尊嚴，子女也減輕負擔。

截至今年6月底，第一銀行以房養老貸款累計撥貸件數達350件，核貸額度逾26億元，借款人平均申貸年齡73歲，年紀最大85歲；擔保品之不動產坐落位置以雙北市為主，占比約7成。

以第一銀行一位82歲的客戶鄭奶奶為例，她的配偶患有失智無法自理，請了一位外傭幫忙照顧，每月固定的開銷不小，便來申辦以房養老，一來可減輕子女負擔，二來也讓可運用的資金更充裕。

第一銀行指出，長輩除了藉由「安心貸」取得資金，還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金則可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，以確保老年生活無虞。

以房養老 第一銀行 獨居老人

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