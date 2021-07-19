中壽推壽險業首張疫苗險 只需499元若確診雙重保

過去疫苗險都是產險業推出，壽險業首張個人疫苗險出爐！中壽（2823）今宣布推出壽險業界首張個人疫苗險保單 -中國人壽「疫守護」住院醫療健康保險，提供民眾「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重守護，不分被保險人性別、職業和年齡，一年保費僅499元，除了接種疫苗有有不良反應或身故最高理賠29萬元外，接種後確診還有最高365天每日3,000元的住院日額與定額住院慰問保險金3萬元，小保費卻有大保障。

台灣七月中取得新冠肺炎疫苗已累計近800萬劑，為鼓勵國人施打疫苗，達集體防疫的效果，中國人壽宣布推出壽險業界首張個人疫苗險保單 –「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」。中壽資深副總經理李正偉表示，中壽與國人齊心抗疫，為讓民眾更安心的接種疫苗，率先推出壽險業第一張個人疫苗險「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」，照護因疫苗接種後產生不適症狀而導致住院的保戶，提供住院關懷保險金、加護病房費用保險金、出院療養保險金和身故保險金四大保障 。

特別的是，這張疫苗險有接種與確診雙重保障，李正偉說，倘若接種疫苗後才不幸染疫，也提供住院日額保險金和住院慰問保險金，讓保戶能更無後顧之憂的療養。該保單提供0歲至70歲的被保險人，以單一費率499元即可擁有保障。

隨著全台新冠肺炎疫苗優先接種對象類別逐漸下放，未來能接受疫苗施打的年齡層將更廣。「中壽疫守護住院醫療健康保險」針對「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」給予雙重保障。凡於疫苗接種後28天內，身體出現之負面症狀或疾病，且為疫苗接種所致者，依照保單條款即可啟動保障。依住院天數給付住院關懷保險金，每日2,000元，最高給付60天 ; 若診斷需入住加護病房，每日將額外給付加護病房費用保險金2,000元，最高給付30天 ; 出院後另給付定額1萬元的出院療養保險金 ; 且有身故保險金10萬元的保障。

在保險契約有效期間內，若不幸染疫確診且經醫生診斷需住院，並於確診前180天內曾施打疫苗者，中國人壽則依約定給付住院日額保險金，每日3,000元，最高達365天 ; 另額外給付定額住院慰問保險金3萬元。

隨著可施打疫苗人數逐漸增加與年齡層逐漸下降，雖無法完全預期疫苗施打後的風險，但絕對可以提前為自己做好更周延的準備。中國人壽也提醒民眾，疫苗施打完畢後，仍應維持個人防疫保護措施，為自己及家人做好雙重保障。