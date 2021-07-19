全球人壽 首份互動式「企業永續報告書」出爐

呼應「公司治理3.0」及「綠色金融行動方案2.0」政策，全球人壽首份「企業永續報告書」出爐，並揭露於官網企業永續專區。因應數位化趨勢，報告書以有趣的互動式體驗，親民闡述永續理念，展現公司亮點績效。其中氣候變遷議題成2021年度重要專案，公司減碳多管齊下，2012年至2021年認養無毒茶米義賣破千萬元等，還有農學體驗等落實與生態共存，多方受惠。

全球人壽表示，2021「企業永續報告書」接軌國際，編製遵循國際準則GRI準則，揭露內容經獨立第三方確信；自主提升規格，將「氣候相關財務揭露(TCFD)」、「永續會計準則(SASB)」及「永續保險原則(PSI)」納入，內容完整涵蓋「永續治理」、「客戶關懷」、「友善職場」、「幸福社會」及「環境保護」五大永續發展藍圖，並回應國際趨勢落實14項聯合國永續發展目標(SDGs)，闡述公司在環境(Environment)、社會(Social)、治理(Governance)永續發展的績效及理念作為。

全球人壽副董事長林文惠表示，近兩年新冠肺炎疫情、氣候變遷對世界各地造成莫大衝擊，彰顯人類作為與大自然環境息息相關，我們相信落實ESG，守護世界萬物的愛，是每一個人的責任，而全球人壽推己及人，發揮企業責任最大價值，與永續共存。全球人壽將愛與責任轉化為體育發展、協助教育成長及落實公益耕耘的力量。

林文惠說，我們不只認養，還透過農學體驗陪伴教育，讓愛與責任的信念，傳遞下一代；透過綠色產品的義賣，讓更多家庭享用無毒又健康的農產品，同時也能幫助失依兒少，成為善循環的起點，為臺灣挹注更多幸福能量。透過邀請內外勤同仁與保戶、大眾等各層面利害關係人共同參與，將所得再次回饋給社會，永續落實農業與生態共存，更多方受惠。而公司重視ESG議題，持續發揮影響力，不僅能促成投資及產業追求永續發展之良性循環，更可落實我們對保戶保障的永續承諾。

全球人壽將企業永續發展融入經營模式，為強化與利害關係人溝通，2020年出版第一本「盡職治理報告」以實際行動履行機構投資人盡職治理之責；同年度之企業社會責任報告書榮獲第十三屆TCSA台灣企業永續獎。在永續治理方面，獨立董事占所有董事席次過半數，並積極響應政府的綠色金融行動方案，實踐綠色金融永續，相關投資項目累計逾60億元，並鼓勵保戶開通線上智能服務，成長率近30%。同時致力成為「幸福企業」。建構性別平等、多元包容的友善職場，其中女性主管職占比為46%，打造健康運動職場，更連續三屆榮獲教育部「運動企業認證」