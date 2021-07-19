全球人壽落實ESG 互動式企業永續報告書上線

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，從ESG落實愛與責任，因應綠色金融行動方案與環境永續，展現充分落實永續發展的決心，自2019年開始自主編製報告書，今年度更呼應「公司治理3.0」及「綠色金融行動方案2.0」政策，將報告書正式更名，為全球人壽首份「企業永續報告書」，並揭露於官網企業永續專區。因應數位化趨勢，報告書以有趣的互動式體驗，親民闡述永續理念，展現公司亮點績效。

全球人壽2021「企業永續報告書」接軌國際，編製遵循國際準則GRI準則 ，揭露內容經獨立第三方確信；自主提升規格，將「氣候相關財務揭露（ TCFD）」、「永續會計準則（SASB）」及「永續保險原則（PSI）」納入，內容涵蓋「永續治理」、「客戶關懷」、「友善職場」、「幸福社會」及「環境保護」五大永續發展藍圖，並回應國際趨勢落實14項聯合國永續發展目標（SDGs），闡述公司在ESG（環境、社會、治理）永續發展的績效及理念作為。

全球人壽副董事長林文惠表示，近兩年新冠肺炎疫情、氣候變遷對世界各地造成莫大衝擊，彰顯人類作為與大自然環境息息相關，落實ESG，守護世界萬物，是每一個人的責任，全球人壽發揮企業責任最大價值，與永續共存。

全球人壽將愛與責任轉化為體育發展、協助教育成長及落實公益耕耘的力量。不只認養，還透過農學體驗陪伴教育，讓愛與責任的信念，傳遞下一代；透過綠色產品義賣，讓更多家庭享用無毒又健康的農產品，同時也能幫助失依兒少。透過邀請內外勤同仁與保戶、大眾等各層面利害關係人共同參與，將所得再次回饋給社會，永續落實農業與生態共存，更多方受惠 。

2021年，全球人壽將氣候變遷調適與減緩相關議題設定為年度重要專案目標，包括落實遠距投保、推動數位服務及培養數位業務員，提升行動投保占率亦成為公司2021年重要專案目標，並擬定相關措施，如優化行動投保作業系統、紙本要保書印製階段性減量及擬定行動投保進件的短期獎勵等。同時，建立符合ISO22301:2019版國際標準之營運持續管理制度（ BCM）。