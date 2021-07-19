外資ETF退場 FT10-25年公司債8/17終止買賣

富蘭克林華美投信發行的「FT10-25年公司債ETF」（00869B）因基金規模已低於法定門檻，申請清算獲准，櫃買中心表示，該檔債券ETF將自8月17日起終止買賣。這檔ETF下櫃後，富蘭克林華美投信也將暫時沒有ETF掛牌於市場。

富蘭克林華美投信是第一家進軍國內ETF市場的外資投信，但首次發行FT 1-3年美公債ETF（00868B）、FT10-25年公司債ETF，已經是債券ETF發展飽和期。在兩檔債券ETF難做大，FT 1-3年美公債於今年5月12日起終止買賣，FT10-25年公司債也申請清算。

櫃買中心表示，因FT10-25年公司債 ETF近三十個營業日平均淨資產價值（基金平均規模）低於1億元，達到終止信託契約標準，經富蘭克林華美投信向金管會申請清算並獲准，符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定，故公告該ETF自8月17日起終止買賣。