露天拍賣攜凱基銀 推「賣家發財金」

疫情宅在家，消費者購物習慣由實體轉至線上，客群邁向全齡化發展，加上電商購物節推升買氣，促使許多網路賣家的備貨量大為提升。為幫助網路賣家搶入疫情網購商機，輕鬆取得備貨周轉金，即日起至12月31日止，露天拍賣攜手凱基銀行與PChomePay支付連，推出90天1.5％超低利「賣家發財金」，開辦費0元，可全程透過線上申辦，賣家簽約完成最快5分鐘後即可全天24小時隨時線上動用與還款。

根據露天拍賣分析，由於疫情衝擊改變消費者的購物習慣，快速大量的由實體轉為線上消費，商品小從民生用品大到家用電器，因應龐大的購物需求，賣家們提高了平時的進貨量，在商品與資金的週轉必須快速有效率，而年初所推出的「賣家發財金」服務，剛好讓露天賣家可以在這次突發的疫情中有效解決短期備貨的資金需求，用彈性的借還款方式自由調度資金，讓賣場不斷的正向循環，「賣家發財金」是疫情下能永續經營的重要服務。

凱基銀行觀察，自今年1月與PChomePay支付連、露天拍賣合作推出「賣家發財金」額度型貸款專案以來，已成功幫助逾百位賣家取得貸款，近6成的網路賣家為21至40歲的年輕族群，多數因進貨周轉資金需求而申辦。在額度使用率上，網路賣家比一般消費者高出2倍之多，顯示網路賣家有較高的資金需求。「賣家發財金」90天優惠年利率1.5％，以動用1萬元換算，一個月利息僅約12元、90天利息約37元，一杯飲料的價格就能支應備貨所需的小額週轉金。

值得關注的是，有多達 51%以上的賣家透過賣家發財金取得人生中第一筆銀行貸款。以經營露天拍賣20年的資深賣家David就說道，過去因缺少收入證明，也沒有跟銀行往來的紀錄，很難在一般銀行取得貸款，想擴大賣場規模卻不得其門而入。申辦「賣家發財金」後，且可彈性借還款的方式，減少急迫還錢的壓力，讓賣家更方便自由調度資金。