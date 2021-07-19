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股匯雙殺 新台幣早盤貶值3.7分、一度觸及28.042元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（19）日早盤以28.02元兌1美元，貶值1.5分開出；台股早盤以17,854.35開低，股匯雙殺，新台幣一度觸及28.042元兌1美元，貶值3.7分。

美股上周五下跌，道瓊工業指數下跌299點，跌幅0.86%，收 34,687.85 點；標普500指數下跌32.87 點，跌幅 0.75%，收 4,327.16 點；那斯達克指數下跌 115.89 點，跌幅 0.80%，收 14,427.2 點；費城半導體指數跌72.3 點，跌幅 2.25%，收 3,145.4 點。

美股收跌，台股早盤開低，新台幣早盤以貶值開出，高點曾達28.002元兌1美元，升值0.3分，低點則是28.042元兌1美元，貶值3.7分。

新台幣 台股

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