今年GDP年增率上修 法人：台股可攻「萬八」再創高

台股6月開始漲勢猛烈，近來不僅屢屢創高、更上攻「萬八」整數大關，元大投信研究團隊表示，主計總處、央行6月分別上修台灣GDP年增率至5.46%與5.08%，多家國際知名機構預估值多達6%以上，其中J.P. Morgan更預估台灣GDP年增率達7%，顯示台灣經濟基本面良好，建議投資人可定期定額投入精選一籃子優質個股的台股基金，利用分散標的與進場時間的方式降低風險，或以「買黑不買紅」方式逢低加碼，儘早進行退休理財規劃。

以台股基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，其模擬定存族退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，讓投資人在享受退休生活的當下仍可望領取月收（每月配息），並擁有加碼年終獎金（年終配息）的機會，成立以來受到許多投資人關注，定期定額受益人數亦持續增長。

「台股強勢走揚，還可以進場嗎？」這個問題幾乎是投資人最愛問排行榜之冠，元大龍頭基金研究團隊表示，與其擔心現在的點位是否過高，投資人更應該關注未來的成長性，台股後續的支撐與成長力道才是這個問題的核心，先從國內各式經濟數據來看，不論是GDP年增率、外銷訂單等經濟數據，都顯示台灣經濟景氣良好。

台灣央行不僅在6月將台灣GDP年增率上修至5.08%，亦在理監事會會後記者會簡報中指出，民間消費雖受國內疫情衝擊，惟電子購物與外送等宅經濟持續發酵，國內疫情漸受控，且隨疫苗施打率提高，預期第4季消費遞延回補效應發酵，下半年內需溫和成長，輸出成長動能穩健。

台股除了與台灣經濟與產業基本面息息相關外，也與國際金融市場高度相關，美國聯準會（Fed）近來釋出鷹派訊息，顯示美國經濟景氣快速復甦，美股亦頻頻再創歷史新高，包含台灣在內等國際金融市場都將同步受惠。

元大龍頭基金研究團隊表示，不論從國際金融情勢、台灣經濟景氣、國內外研究機構對台GDP年增率預估值等面向分析，皆顯示台股支撐力道十足、且仍具成長力，投資人可長線布局，而近來台股個股輪動快速，建議投資人可利用定期定額申購台股基金分批布局。