科技傳產輪漲 帶旺台股基金表現

全球資金行情，加上聯準會預計2023年才會進入升息循環，資金仍持續投入股票市場，爭取較高報酬機會，台灣股票市場因科技產業表現亮眼，自去年第二季一路向上。富蘭克林華美投信表示，短線上台灣經濟復甦持續，儘管有變種病毒影響，但不減經濟正成長，上半年傳產類股表現火紅，下半年科技股有機會因旺季來臨轉強，建議持續投資台股基金。

儘管目前全球因為新冠病毒變異株Delta病毒肆虐，各地又傳出疫情升溫，但富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，目前台灣市場疫情有逐漸趨緩，加上台灣經濟成長率GDP靠進出口產業，儘管疫情發生，但台灣第二季的GDP應不至於小於0落入負成長。

從產業面來看，周書玄分析，觀察客戶存貨與未交貨訂單缺口開始收斂，但存貨仍偏低，加上零售存銷比處於歷史低水位，故顯示未來庫存回補力道強勁，銷售出貨應不至於降低。再者，我們看到自2017年起有美中貿易戰對立的情況發生後，觀察其狀況仍有利台灣各產業出口比重上升、受惠國際上轉單效應發酵後，有利台灣產業出口成長。

周書玄表示，市場短期資金操作雖偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主因在於產能供給瓶頸與國際運輸出現問題，但下半年科技旺季來臨，看好第二季已經整理過的電子股，例如科技上游半導體、車用電子、雲端網通與Apple手機概念股；此外，針對解封後，終端消費復甦的概念如：餐廳、戶外休閒器材、汽車類、觀光旅遊等，預期皆可望逐漸改善。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，目前台灣經濟基本面無虞、新冠肺炎疫情逐日趨緩，加上疫苗開始施打，皆有助於商業運作好轉，第三季建議仍應均衡布局科技與傳產股。因此，富蘭克林華美第一富基金操作上也先以第三季看好復甦商機的科技類股為主，搭配傳產類股為輔，逢低擇優精選各產業的績優股，持續把握投資機會。

富蘭克林華美第一富基金自2002年成立以來，累積報酬率達746.9%，優於同期間台股指數累積漲幅287%。根據公會資料顯示，截至2021年6月30日，該基金今年來累積報酬達42.9%，近10年累積報酬率達238%，成立超過19年，無論短中長期表現，皆為同類型基金前茅，可謂台股最佳長青基金之一，操盤人秉持積極且分散風險的操作原則，期待替廣大投資人爭取最佳台股超額報酬，也是偏好台股基金的投資人不能錯過的最佳產品之一。