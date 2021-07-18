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台幣強、出口挫 6月名目有效指數飆「歷史新高」
台北外匯市場發展基金會最新統計，6月新台幣名目有效匯率指數達120.3，創2005年4月有紀錄以來的歷史新高；另外，考量各國物價變動因素的實質有效匯率指數，6月也攀升至99.03，連六漲並創2018年12月以來、兩年七個月新高，顯示新台幣比主要貿易對手國更為強勢、不利出口競爭力。
所謂名目有效匯率指數（NEER）是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。
台北外匯市場發展基金會資料顯示，6月新台幣名目有效匯率指數連五月上漲，6月進一步升抵120.3，為首度突破120、締造新猷。
央行統計顯示，新台幣6月貶值2.13角，貶幅為0.76%，但相較於主要貿易對手國貨幣韓元貶幅1.35%，僅約一半水準。另外，人民幣與星元6月貶值幅度也超越新台幣，分別為1.56%與1.64%，顯示新台幣相對強勢。
相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數（REER）進一步納入物價變動因素，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。
中央銀行指出，根據新台幣匯率反應函數的實證結果顯示，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數（NEER）上升，有助於抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，NEER上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨（anti-inflationary）及反景氣循環（counter-cyclical），有助總體經濟的穩定。
央行強調，新台幣匯率的升貶是雙面刃，例如貶值有利於出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策時是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。
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