合庫銀紓困居冠！一家敵29家民營 玉山銀居民營之首

國銀挺實體經濟，金管會統計截至7月14日為止，配合政府各部會紓困振興與自辦貸款累計已核准3.71兆元。從公布資料亦顯示，個別銀行方面，合庫銀紓困振興放款金額近7,179億元排名第一，台銀6,532億元居次，這2家個別都超過所有29家民營銀行加總，堪稱是最挺台灣經濟的2國銀典範。民營銀行以玉山銀紓困金額最多、件數中信銀最多。官股銀行紓困最出力，金額占比約84%，以配合政府紓困與企業戶為主力，而自辦個人紓困方面，民營銀行普遍領先。

官股大股東由財政部主導，原本就負有配合政府政策的任務，尤其是台銀、土銀、輸銀等都是100%政府持有的銀行，官股行庫以配合政府紓困與較有擔保品的企業放款為主，去年一度還引發「為貸而貸」的批評，不斷打電話請熟識的企業戶辦貸款衝業績。金管會統計整體官股銀行截至7月14日為止，總計核准辦理紓困貸款金額已達30.39萬戶、總金額3.11兆元，占整體紓困振興放款金額約84%。前七強除台銀、合庫銀外，其他依序包括華南銀、土銀、中小企銀、一銀、兆豐銀，單家放款金額都在1,335~5,472億元之上。

民營銀行方面，累計至7月14日止，總計亦核准民眾與企業14.75萬戶辦理紓困振興，但29家銀行加總起來金額5,990億元，還不到6,000億元。

其中以玉山銀行核准借貸936.5億元居民營銀行之冠，北富銀以643.6億元居次，國泰世華銀595億元排名第三。若論核貸件數方面，則以中信銀的2.17萬戶，高於玉山銀的1.86萬戶排名第一。

不過若單論銀行自辦個人紓困貸款方面，民營銀行就表現比官股出許多，整體個人累計紓困放款金額2,745億元，就高出官股行庫的1,592億元不少，多了72%。其中永豐銀行排名所有銀行之冠，雖只核准4,691戶，但金額卻高達495億元，等於平均每人獲准紓困貸款金額高逾千萬元。

第二名是國泰世華銀共核准1萬7,074戶紓困案，總金額477.9億元，每人僅核貸約280萬元左右。中國信託銀行排民營第四、整體第六名，略低於玉山銀。

而單論配合政府各部紓困貸款方案方面，合庫銀仍以累計1,781億元排名居冠，也同樣超過29家民營銀行加總的1,774億元，其他前九名也通通都是官股行庫，民營銀行前三名則依序為玉山銀、上海銀與北富銀，金額各在279~475億元左右。

自辦企業戶與個人也都以官股銀行最多，合計為1.97兆元，占比為93%，民營銀行中企業戶前三強為北富銀、玉山銀與高雄銀，金額各在170~258億元左右。