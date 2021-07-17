國銀紓困貸款已破3.71兆元 銀行員每天受理逾2千件

新冠疫情5月爆發本土疫情，影響國內各行各業甚鉅，對經濟的衝擊更甚去年，行政院5月27日宣布再推出紓困4.0方案，國銀配合企業與民眾紓困振興的動作從未停歇，今年以來核准案件新增10.73萬戶，金額增加約7,500億元，去年2月開始配合紓困以來累計已超過3.71兆元，尤其5月行政院頒布紓困4.0上路以來，銀行行員在艱困疫情下堅守崗位，每天幾乎都得辦理超過2,109件紓困申貸案，以支應民眾資金需求。

2020年2月疫情爆發之初，金管會考量疫情發展，希望金融業總動員挺經濟，先後祭出二波「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，一直延續到去年底，截至去年12月30日，國銀配合各部會紓困振興及自辦案件辦理情形，核准戶數達34.4萬戶，核准金額達2.9兆元，至今年7月14日為止則快速累計到45.15萬戶及3.71兆元，亦即今年來新增10.73萬戶、新增金額達7,500億元左右。

其中銀行自辦的企業戶紓困貸款累計已核准貸款金額占2.1兆元，比重占最高；至於配合政府各部會如經濟部、交通部等各項紓困振興方案方面的貸款金額占約1兆1,585億元左右，只占整體比重的三成。而銀行自辦的個人戶貸款核准了4,338億元左右，顯然銀行自辦紓困金額比配合政策還來得高。

此外，今年5月以來本土疫情再度爆發，在人心惶惶之際，國銀行員在健康安全風險大增下，仍堅守崗位，辦理包括勞工與企業的紓困貸款，若統計從5月25日以來至7月14日止，國銀在短短36個交易日（扣掉周末），就受理了將近7.6萬件的紓困方案，平均一天要受理2,109件紓困案，這段時間總申辦金額達到4,600億元，新增核准其中4,100億元，一個半月時間發放的紓困振興金額就占今年來新增總金額的55%，核准件數7.2萬件。

2020年2月25日總統令制定公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，針對受到疫情衝擊之各行各業提出防疫紓困計畫，編列600億元為上限之特別預算。4月21日追加紓困特別預算1,500億元。金管也訂立二波「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，分別為6月30日及12月底為期，各表揚了14家與10家表現優異銀行，並給予獎勵。

今年5月27日行政院頒布紓困4.0方案，5月31日總統修正所需紓困經費上限由2,100億元提高到8,400億元，延長條例施行期限至2022年6月30日止。據金管會最新統計，截至7月14為止，國銀累計配合各部會紓困振興及自辦貸款已將近45.15萬戶，金額更超過3.71兆元，核准率超過96%。