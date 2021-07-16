菱光列兩點 公司派代理表決權及選舉權應不予計算

東元（1504）股東會將在23日舉行，菱光科技今天（16日）向智慧財產及商業法院商業法庭聲請定暫時狀態處分，指東元公司派五位徵求人在徵求委託書之書面及廣告之記載有虛偽不實之情，依法所代理之表決權及選舉權應不予計算。

菱光要求禁止東元公司發給股東常會徵求人邱純枝、東光投資、光元實業、東和國際投資、中國信託商業銀行股份等五位徵求人110年股東常會的表決票及選舉票，並禁止列入110年股東常會之表決權數及選舉權數計算。

菱光舉出兩點，包括：

1、 邱純枝等五位徵求人徵求委託書的書面和廣告，提出對轉投資事業檢討改進案有害公司發展，不應列入，為避免紛爭，始列入本年度股東常會議案，由股東進行討論及表決。但東元公司董事會當時認為不應列入的理由並無「該議案有害公司發展」此一理由，邱純枝等五位徵求人在徵求委託書之書面及廣告之記載確有虛偽不實之情。

2、邱純枝為自然人，並非公司法人，東光、光元、東和、中信銀未曾有董事會就菱光公司所提之「轉投資事業檢討改進案」作成任何決議，並無「本公司董事會認為」，邱純枝等五位徵求人的記載顯與事實不符，而有虛偽之情。

菱光指出，邱純枝等五位徵求人在徵求委託書之書面及廣告之記載有虛偽不實之情，依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第22條第1項第7款、第2項規定，邱純枝等五位徵求人徵求之全部委託書股數所代理之表決權及選舉權，東元公司依法不應發給110年股東常會之表決票及選舉票，並不得列入110年股東常會之表決權數及選舉權數計算。