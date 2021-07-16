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短短半個月 壽險業辦理保單紓困金額突破49億元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

除勞工紓困貸款外，因應疫情衝擊，7月1日起全體22家壽險公司均參照勞工保險紓困貸款做法，開辦經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案，符合條件的5大類民眾，可以向投保的壽險公司提出申請，利率僅1.28%。金管會表示，截至7月15日止，僅短短半個月時間已核准5萬4,436人申辦；保單紓困金額已核准金額亦已達到49.07億元。

據壽險公會截至15日最新統計資料顯示，整體22家壽險公司已受理申請紓困的民眾已有5萬7,088人，金額為51.61億元，其中核准了49.06億元。不過這次10萬元的保單紓困，屬於政策性保單借款，雖然利率比勞工紓困貸款，但並不是人人都可以申請。除了要求「每一要保人在單一公司只能借一次」之外，也受限於申請借款五類條件。

壽險公會表示，只要符合5類條件之一的要保人，可向所投保的壽險公司提出申請，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者。

此外，保單借款需個人投保的保險具有保單價值金才能借，亦謂醫療險、意外險等無保價金的保單，是沒辦法拿來辦理保單紓困借款。

壽險公司 保單

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