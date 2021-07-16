淘帝-KY重編第1季財報 首季每股虧損增至0.75元

淘帝-KY（2929）今（16）日公告更正2020年全年財務報告及重編2021年第1季合併財務報告。公司表示，因2020年廣告費用重複調整前期估列金額而低估3,989萬元，以及關係人借款兌換利益誤植為兌換損失5,866萬元，共計影響2020年合併資產負債表負債減少及權益增加1,893萬元，使去年每股虧由20.31元損縮減為20.14元；連帶影響2021年第1季合併資產負債表未分配盈餘減少及其他權益增加8.4萬元，使2021年第1季合併損益表增加損失1,885萬元，使首季每股虧損由原先的0.58元增加為0.75元。

淘帝-KY表示，今年第1季整體合併營收8.14億元、稅後淨損8,223萬元、每股稅後虧損0.75元，整體營運虧損已有收斂，且公司持續深化旗下TOPBI品牌於線上銷售策略，針對旗下代理商研議今年童裝出貨產品價格已較去年大幅回穩，同時針對今年營運費用加大控管力道等策略，有信心今年整體營運獲利表現較去年持續精進。

淘帝-KY表示，目前中國整體消費力道逐步增加、且加上中國政府宣布推動全面三孩政策，有望創造中國童裝市場良好發展環境，除品牌旗下代理商仍保持良好庫存水位，且整體訂單質量提升及公司對代理商的出貨價格已逐步回溫，以確保營運平穩，減少虧損，提升毛利水平，隨著秋冬新款童裝逐步出貨，公司期待創造未來良好銷售動能。