元大上櫃ESG成長N下周掛牌 5000元投資十檔好股

指數投資新商品元大上櫃ESG成長N（020027）將於7月19日正式掛牌交易。此檔由元大證券發行的ETN，連結臺灣指數公司之特選上櫃ESG成長報酬指數，發行單位數為4億單位，發行價格為每單位5元，發行期為五年，提供給對上櫃ESG成長股有興趣的投資人一個嶄新的投資選擇。

該商品所連結特選上櫃ESG成長報酬指數的編製方式，為遴選上櫃股票中，同時兼具ESG表現與高成長特性的10檔股票，共同編製成指數。採用企業永續發展協會涵蓋環境（E）、社會（S）及公司治理（G）三大面向的企業社會責任評鑑分數，篩選出ESG表現達標準之上櫃公司，並考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤 （EBITDA）、市值等四大成長指標，並排除外國企業來台第一上櫃公司後，再依發行市值遞減排序加權。

目前特選上櫃ESG成長報酬指數權重前六大成分股與占比為：環球晶20%、穩懋19%、世界14%、中美晶14%、群聯10%、合晶4%，皆為半導體，約占指數的81%；另外還有元太、璟德、大江、聯亞等，都是大家熟悉的上櫃產業高成長股。指數股之組成於每年6月定審一次，並重新篩選。特選上櫃ESG成長報酬指數回測過往績效顯示，自2016年6月17日起至2021年3月31日止，總報酬高達112%，表現出色。

元大上櫃ESG成長N 具有低資金、免選股特性，可追蹤上櫃一籃子股票漲跌，核心價值在於能貼近追蹤指數的報酬，除投資手續費外，沒有追蹤誤差。可以解決一般投資人資金較少，無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題，且透過主題指數優勢的選股策略，不僅可以將有限資金專注在上櫃的強勢股上，還能分散風險。

元大上櫃ESG成長N 與ETF同樣都是追蹤指數的被動投資商品，買賣方式和買股票一樣，用證券帳號就可下單，第一次買進需先簽署風險預告書。目前只要約5,000元（實際交易應以市價為準），就能輕鬆掌握上述10檔上櫃ESG成長股票表現，同時又能參與ESG的永續投資，創造正向影響力。