住院日額五千！新安產疫苗險保障業界最高

新安東京海上產險瞭解民眾對於疫苗施打及零接觸保險服務的需求，即日起於官方網路投保平台全新推出「疫苗防疫險」線上專案，同時涵蓋新冠肺炎接種不良事件以及五大類法定傳染病雙重風險保障，其中疫苗接種住院日額及疫苗接種加護病房保險金二項保障為市場最高，且不分職業、性別，單一費率，提供20-75歲民眾網路投保均一價475元，讓民眾用小資的價格就能獲得最全面又心安的保障。

隨著新冠肺炎疫苗陸續抵台，國內開始大規模接種疫苗，為緩解民眾對疫苗施打不良反應的疑慮、提高接種率，新安東京海上產險繼日前推出線下通路的疫苗險「疫保心安」、疫苗防疫險「疫健雙保」後，為提供客戶更便捷的網路投保服務線上推出疫苗防疫險。

疫苗防疫險的保障，涵蓋每日5,000元的疫苗接種住院日額保險金、每日8,000元的疫苗接種加護病房保險金、定額給付2萬元的疫苗接種住院關懷保險金、30萬元的疫苗接種喪葬費用保險金，及5萬元的法定傳染病補償保險金，尤其前兩項保額均為市場最高，給予民眾疫苗接種、法定傳染病確診的雙重保障。

舉例來說，民眾於新安東京海上產險線上投保疫苗防疫險專案後，在保險期間於國內施打經衛生主管機關批准任一廠牌的新冠肺炎疫苗後28天內因不良反應住院治療，可申請每日5,000元的疫苗接種住院日額保險金。

若不幸入住加護病房，則將給付每日8,000元的疫苗接種加護病房保險金，最高給付45天，且連續住院3天以上另將提供2萬元的疫苗接種關懷金。

另若不幸感染新冠肺炎等法定傳染病，每一法定傳染病皆可請領一次5萬元的法定傳染病補償保險金。

疫情在尚未「清0」前，民眾仍要做好高規格的防疫措施，同時在兼顧作好防疫保障規劃時，可善用免出門的網路投保疫苗防疫險，只要簡單四步驟就能快速完成投保，投保後保障翌日立即生效，無保險空窗期。

值得一提的是，保險期間內不管接種第一劑，還是第二劑新冠肺炎疫苗後因不良反應住院都享有保障，另已施打第一劑新冠肺炎疫苗的民眾仍可至新安東京海上產險網路投保平台線上投保疫苗防疫險。

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