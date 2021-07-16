第一金人壽攜手北醫照服中心 推廣長照課程

第一金人壽今（16）日表示，台灣即將邁入超高齡社會，長期照顧也成為各年齡層都需正視的議題。為共同打造一個舒適、樂活的高齡社會，第一金人壽2021年持續推動「第一金終照」捐贈計畫，與台北醫學大學附設醫院承辦的信義區社區整合照顧服務中心（信義區石頭湯）合作，積極支持長照設施優化及長照課程推廣。

第一金人壽總經理林元輝表示，2020年啟動的第一金終照捐贈計畫，2020年度捐款金額已由信義區石頭湯完成規劃，包含建置長照擬真教學示範環境，及準備內容豐富多元之長照課程，教導照顧者正確、實用的長照知識，以減輕長期照護所累積的負擔。

林元輝說明，第一金終照捐贈計畫以第一金人壽長照商品及貸款衍生性商品（房貸壽險）為主，每銷售一件第一金人壽即捐出100元，2020全年捐贈近40萬元，2021年上半度持續捐贈13.5萬元予信義區石頭湯，為高齡化社會盡一份心力。

第一金人壽希望能利用企業的力量，提升長照服務品質，並幫助每一位可能面臨長照問題的民眾建立保障防護網，除了持續與信義區石頭湯共同打造照顧者最佳後盾外，第一金人壽也將積極傳達正確的保險知識給民眾，透過轉嫁健康及醫療風險，提升國人晚年生活品質。