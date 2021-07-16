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兆豐產疫苗險 Happy Go連結投保嘛也通

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
兆豐產險攜手Happy Go，網路投保添助力。兆豐產險/提供
兆豐產險攜手Happy Go，網路投保添助力。兆豐產險/提供

兆豐產險今(16)日表示，全國三級警戒再度延長，指揮中心鬆綁部分場所進行「微解封」，開放小團旅遊、電影院等休閒活動，但在疫苗施打率達六成前，建議國人仍不可掉以輕心，持續配合防疫措施。

民眾若有保險需求，可直接網路搜尋兆豐保險，亦可至消費性平台Happy Go(快樂購)，透過Happy Go的網頁或App連結至兆豐產的疫苗險網頁進行投保。

因應政策推動施打疫苗，購買疫苗保險也成為全民活動，根據統計資料，有超過六成的民眾透過網路完成投保，且自疫苗險投保年齡放寬至80歲後，立刻吸引75歲以上的長者投保。

屏東因Delta病毒入侵而優先施打疫苗，間接增加南部地區民眾投保意願，投保人數大幅成長。自7/13起開放18歲以上民眾登記接種意願後，單日投保人數倍增，可見民眾會在確定可接種疫苗後再行投保。

網路投保的保險種類多元，保費相對便宜，除了熱門話題的防疫與疫苗保險、民眾日常所需的汽車保險及機車保險外，在微解封情況下，民眾開始安排登山及租車出遊等行程，網路投保也有保單可供選擇。

線上投保流程簡便，使用電子保單，全程零接觸且保單容易保存，亦減少紙張的使用，保護自己也一起守護地球。

兆豐保險鼓勵民眾多多使用網路投保，限時推出投保抽好禮活動，即日起至9月底前完成投保，且每單保費達300元(含)以上即可參加抽獎乙次，獎項包括Nintendo Switch及連鎖商店禮券等好禮，詳情請參閱兆豐保險粉絲專頁。

保險 兆豐

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