台股基金人氣王 元大投信資產管理規模創新高

根據投信投顧公會資料，台股基金(含主動式基金及ETF)成長金額居冠的元大投信旗下台股基金規模6月增加283.6億元，上半年大增1,021.8億元；元大投信旗下公募基金規模達到7,716億元新高水準，由於7月來股市熱度不減，再加計全權委託契約金額，元大投信推估，目前資產管理規模接近8千億元目標，突破歷史性關卡。

元大投信是台灣最早發行 ETF的投信業者，今年已經邁入第 18 年，截至6月底，元大投信旗下台股ETF來到3,663億元，今年以來增加846億元，也將旗下整體ETF管理規模推升至6,207億元。根據證交所資料，旗下的元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）透過證券商承作定期定額的交易戶數，6月底分別達103,733戶和84,840戶，為國人ETF定期定額扣款前二名，較5月繼續成長，再創新高。

元大投信在台股主動型基金也大有斬獲，訴求中長期退休理財穩健成長的元大台灣高股息優質龍頭基金，6月底規模突破404億元，穩居台股基金規模第一名寶座。元大投信6月也開始推廣元大五小福台股系列基金；根據投信投顧公會統計，其中，元大多福基金單月規模成長26.3%，是台股主動式基金月增率最高，而元大卓越基金、元大高科技基金的受益人數也突破至萬人之上。投資人可以穩健訴求、主要布局高股息、優質龍頭企業的元大台灣高股息優質龍頭基金做為長期定期定額標的，搭配較具攻擊性的五小福系列基金，掌握台股波段機會。

在ESG議題越來越熱門的同時，元大投信早將ESG精神注入台股投資策略裡，旗下元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續（00850）、元大台灣高股息優質龍頭基金、五小福系列中的元大2001基金和元大經貿基金等多檔台股熱門基金，都獲得晨星ESG永續評鑑最高五顆地球評級，五小福系列中的元大多福基金和元大卓越基金亦獲得四顆地球評級，顯示元大投信在台股投資操作上，積極追求績效成長的同時，也重視企業社會責任、落實ESG理念，展現作為投信業標竿的宏大企圖。