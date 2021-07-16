在三商餐飲消費嗶卡 悠遊卡就捐款護兒童

保護兒童，沒有人是局外人。悠遊卡公司響應家扶基金會「用愛包圍」計畫，與三商餐飲集團攜手舉辦「你嗶卡我加菜悠遊送愛」活動，除了享有門市餐飲優惠外，悠遊卡也將加碼捐款給家扶基金會。

即日起至7月31日止，凡持悠遊卡至三商餐飲旗下品牌包括三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里、福勝亭門市消費，單筆滿150元/300元，即可享有門市優惠(優惠以門市公布為主)，悠遊卡公司也會加碼捐出5元給家扶基金會，協助繼續投入兒少心理創傷復原服務。

根據家扶基金會自5月28日至6月10日進行的「疫情下的兒少照顧問卷調查」結果顯示，面對子女停課居家的家長，有78.7%認為與孩子相處的時間變長了，其中62.4%家庭增加超過8小時的時間，也有53.5%家長認為與孩子的衝突變多、51.4%容易有負面情緒產生。

在三級警戒持續加上暑假即將開始，可能的親子衝突與親職壓力帶給家長不少考驗，悠遊卡公司表示：守護兒童，悠遊卡公司向來責無旁貸，現在疫情期間，持悠遊卡消費不僅能減少接觸，保護自己也保護別人，同時還能夠幫助孩童遠離受虐陰影。一舉數得，何樂而不為？