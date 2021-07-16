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國泰台灣高股息基金成立一年 績效傲人

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

進入2021年下半年，航運、港鐵類股強勢反彈，面板、造紙與光學類股也有漲幅，台股強勢攻破萬八點。加上，隨著歐美各國施打疫苗逐漸普及，各國需求明顯回溫並帶動報復性消費潮，台灣強勁出口動能將持續支撐企業獲利。根據財政部數據，台灣6月出口為歷年單月次高，對五大市場今年上半年累計出口規模皆創歷年同期新高，強勁出口動能將持續支撐企業獲利成長，也有利台股後市表現。

台灣三級警戒雖再次延長，但台灣經濟重心以電子出口為主，對台灣經濟衝擊較小，台股在5月已反映疫情而重挫，隨疫情利空鈍化，且疫苗加速引進與施打，可望提振投資人信心。台股均線目前呈多頭排列，成交量能溫和擴大，有利指數持續震盪創高。法人分析，觀察近期盤勢，台股仍是類股輪動快速，而主動式基金操作相對彈性，能夠快速因應市場變化調整投資布局，根據投信投顧公會績效評比資料，有超過六成的台股基金今年以來績效超越加權股價指數漲幅，投資人可增加台股基金的配置，以提升整體投資勝率。

美歐國家實質利率仍為負利率，在大量資金將湧入股市追求收益機會下，台股殖利率仍相對較高，在超低利率環境下，挾著高股息優勢，台股基金如雨後春筍般冒出，但到底哪檔基金是未來的明日之星呢？盤點2020年成立的台股基金表現，截至今年6月底，國泰台灣高股息基金表現最為亮眼，自2020年7月10日成立以來累積投資報酬率達67.7%，國泰台灣高股息基金A(不配息)今年以來的投報率達39.52%；國泰台灣高股息基金B(配息)投報率達39.44%，且短期表現也相當突出，投資三個月報酬率也有2成以上。

國泰投信表示，國泰台灣高股息基金不僅每月享有穩健現金流，且均衡配置於電子、傳產與金融，有目前台股類股輪動行情，進攻與防守同時兼顧，適合投資人長線布局、穩健投資。電子業基本面仍向好，而隨車用晶片荒下季有望紓解，加上電動車占比提升，預期車用營運動能有望向上，基金將適時調整投資組合，汰弱留強。

2020年成立的台股基金績效排行。資料來源：投信投顧公會基金績效評比。
2020年成立的台股基金績效排行。資料來源：投信投顧公會基金績效評比。

台股 高股息

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