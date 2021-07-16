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關懷重疾身障保戶 台壽保提供心理諮商和借款優惠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

台灣人壽積極落實公平待客，關注客戶需求並根據不同需求規劃專屬服務 ，宣布即日起針對罹患重大疾病及身心障礙保戶，推出理賠後心理諮商及保單借款優惠利率，讓保戶在面臨人生重大轉折時，能即時獲得心靈關懷與經濟協助。

根據2020年伊甸基金會身障家庭支持者心聲調查指出，近六成的身障家庭支持者認為「有隨時可求助的管道」是最迫切需求、其次則是喘息服務43.1%，經濟上補助41.4%。

台灣人壽針對罹患重大疾病及身心障礙保戶，推出理賠後心理諮商及保單借款優惠利率兩大關懷服務；服務對象為台灣人壽「首次賠付重大疾病（ 含初次罹癌）或1至6級失能險之被保人」或「投保時已領有身心障礙手冊之被保人」，根據台灣人壽內部統計，約有6,000名保戶匡列受惠。

適用關懷服務的被保險人，可依其需求並主動以電話或網路方式免費心理諮商，同一保戶終身可享有二次免費面對面個別諮商服務。專業諮商是由台灣人壽與華人心理治療研究發展基金會合作，其為國內最大心理治療訓練機構及心理治療診所，具有60多位專業精神科醫師、臨床心理師及心理諮商師等專業陣容，保戶可經由心理諮商師進行線上初談，經評估且保戶同意後，協助進一步安排，進行個別諮商。

台灣人壽也為「首次賠付重大疾病（含初次罹癌）或1至6級失能險之被保人」或「投保時已領有身心障礙手冊之被保人」解決資金需求，提供專屬保單借款優惠利率，依各保單之借款定價利率再減碼1.5%，方案不能與台灣人壽其他保單借款專案併行使用，僅能擇一申請。

台灣人壽 保單

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