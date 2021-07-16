杜康-DR與金麗科今日起預收款券並管制撮合作業

杜康-DR（911616）與金麗科（3228）今(16)日起預收款券並管制撮合作業。

台灣證交所表示，杜康-DR自7月16日至7月29日以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。因杜康-DR交易在連續五個營業日達公布注意交易資訊標準，且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。

證交所說，所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。

櫃買中心表示，金麗科因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月16日至7月29日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。

櫃買中心說，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。