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台股登高一呼 上半年投信基金規模創高

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
投信主要類型基金規模變化
投信主要類型基金規模變化

全球景氣加速復甦，促使資金大量湧向風險性資產，尤其台股一路過關斬將，帶動上半年國內投信基金規模再創新高，達4兆8,606億元，當中以台股ETF、台股主動型基金增加最多。法人表示，全球正迎接40年來最大需求爆發潮，將嘉惠台灣出口製造業、全球創新科技產業，建議投資人鎖定相關的台股主被動式基金、AI人工智慧等產業型基金。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年6月底為止，投信整體基金規模為4兆8606億元，達歷史新高。若與去年底相較，增長3374億元，增幅7.46%。

按類型區分，上半年增長最多的是跟台股有關的國內股票型ETF與國內股票型基金，分別增加1477億、812億元，合計達2288億元，原因有二，一是台股行情熱，投資人申購意願大增，二是基金淨值隨台股水漲船高；另外，跨國多重資產型基金、跨國股票型ETF、跨國股票型基金，各增加455億、428億與423億元。減少最多的是國內貨幣市場型基金、跨國債券型ETF，各減少635億、194億元。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，從上半年基金規模消長反映，景氣快速復甦，資金因此加速流向風險性資產，特別是以出口製造為導向的台股，受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現，半導體、電子零組件、光電等企業，營收獲利都較去年同期大幅成長，吸引投資人青睞。

反觀，過去2、3年受到資金追捧的債券ETF、貨幣市場型基金，在全球政府寬鬆救市下，面臨長期低利率環境的考驗，收益空間遭到壓縮，投資人偏好度降低。

曾萬勝指出，隨著疫苗大量施打，經濟復甦動能逐漸轉強，全球將迎接40年來最大的需求爆發潮，包括：短期的供應鏈庫存回補、中期的財政擴張措施、長期的數位升級需求，將同時嘉惠台灣出口製造業與全球創新科技產業，業績具爆發潛力。

在投資操作上，建議投資人以定期定額、逢回加碼方式，增持股票型基金，如：以電子、傳產為核心持股的主被動台股基金，或是鎖定數位升級關鍵技術的AI人工智慧、機器人、精準醫療、金融科技等創新產業基金。

台股

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