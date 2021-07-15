中壽：三度獲金管會公平待客表揚

中壽（2823）在金管會今日最新公布之公平待客原則評核結果中，再次獲得壽險業排行前 20%之績優肯定，連三年獲肯定，在壽險業中僅中壽與國壽二家。中壽已於日前公佈 110 年上半年度自結財報數字，由於積極掌握金融市場脈動，適時調整投資組合配置，實現股債資本利得，110 年上半年度自結稅後盈餘達 165.3 億元，較去年同期大幅成長 107%，已超越去年全年稅後淨利，每股稅後盈餘為 3.49 元，ROE 亦達 18.8%，創下歷史新高。

在業績方面，今年上半年度新契約保費收入達474億元，較去年同期成長30%，其中因推動外幣商品奏效，外幣新契約保費收入達 358 億元，外幣保單佔比高達7成以上，將持續帶動公司價值穩定成長。

除獲利表現亮眼外，公司整體總資產達 2.25 兆元，負債成本已低於 3%，淨值/資產比率達 7.91%。此外，中壽向來重視風險控管以維持穩健的資本，在股市持續緩步推升及獲利挹注之情況下，6 月自結資本適足率達 305%，遠高於法定要求，整體財務結構穩健。

在金管會最新公布之公平待客原則評核結果中，中壽再次獲得壽險業排行前 20%之績優肯定，是少數金管會自開辦公平待客原則評核以來連續三年獲獎之壽險業。從商品設計、廣告招攬、銷售過程、契約履行、保戶服務等不同面向，不但滿足客戶需求且重視金融消費者保護之精神，更持續提升客戶之服務體驗。

中壽也自我期許能發揮保險業社會價值，致力於推動各項金融友善行動，陸續對「經濟弱勢」、「身心障礙弱勢」及「偏鄉知識弱勢」等族群提供適合之商品及服務，積極展現促進社會和諧及永續共好的精神。

中壽總經理 黃淑芬表示，「公平待客」不是一句口號，是由上而下的深植在每位同仁心中，在每一個與客戶接觸的環節，都堅持做對客戶好的事，以行動展現「公平同理，待客如己」的服務理念。

國內疫情嚴峻，改變了生活型態，也加深了民眾對遠距以及數位服務的需求，中壽長期重視綠色金融及數位轉型之提升，同時順應主管機關發展金融科技之政策，推出業界首創並核准試辦的「Smile to Sign」遠距刷臉投保服務，突破保險業傳統面對面親晤親簽之投保程序，輕鬆透過刷臉完成身分識別、要保文件確認勾選，取代逐頁簽名並完成投保程序，全程零接觸、無紙化且資料不落地，提供客戶安全便捷的全新投保體驗，寫下保險業遠距投保新頁。

中壽也持續強化公司治理並將公司治理內化為公司企業重要核心文化，在臺灣證券交易所於日前公布第七屆（109 年度）上市上櫃公司治理評鑑結果，中壽不但再次榮獲 TOP 5%的佳績，更是本次入選 TOP5%級距的 45 家上市公司中唯一的保險公司，在七屆評鑑中，中壽計有六屆

排名在 TOP 5%，足證外部環境雖然越來越嚴峻，但中壽深化公司治理的成果履獲得主管機關肯定，也成為中壽全體保戶和股東信賴的重要基礎。