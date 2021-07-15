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台產防疫保單理賠破10億大關 積極尋求再保

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台產日前推出的防疫保單，受到本土疫情爆發影響，如今理賠件數已突破1萬件。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台產日前推出的防疫保單，受到本土疫情爆發影響，如今理賠件數已突破1萬件。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

本土疫情爆發至今兩個月，雖確診數已大幅下降，但防疫保單理賠仍持續擴大。據金管會保險局統計，台產防疫保單理賠正式破1萬件大關，達到日前預估的「賠錢門檻」，理賠金額也超過10億元。保險局表示，台產正積極洽再保中。

據保險局統計，截至7月14日，整體產險業防疫保單承保件數達789萬件、保費收入達57.59億元，其中已理賠1.6萬件、理賠金額達12.5億元。

而投保防疫保單的民眾，約50%是投保台產的防疫保單。據保險局統計，截至昨天為止，台產已承保400.5萬件、保費收入達19.13億元，同時理賠件數已達1萬896件、理賠金額達到10.54億元。換言之，整體產險業防疫保單理賠，超過8成是台產理賠的。

日前保險局曾表示，就台產的初步估算，理賠超過1萬多件才可能會產生虧損，短短不到一個月就破1萬件理賠。據了解，台產已積極洽再保，希望將風險移轉。

保險局表示，理賠超過一萬件只是初步推估的數值，就算台產在這張防疫保單上有虧損，如果台產今年在其他方面有賺錢，也還是有相當的承擔能力，再保不是唯一風險移轉的方式。

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