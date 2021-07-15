國人買防疫雙險衝破946萬件 台產理賠快要虧錢了

新冠疫情下國人加速施打疫苗，防疫險與疫苗雙險熱賣，據金管會最新統計，截至7月14日止，產險防疫相關保單承保件數已衝破946萬件，較5月底時大增近442萬件，增速驚人！值得留意的是，台產（2832）500元隔離就賠10萬元的防疫神單賣破400萬件，最新理賠金額也已超過10億元，占保費收入過半，且已逼近虧損邊緣。

保險局副局長王麗惠公布最新產險公司承保疫苗險與理賠情形。其中防疫保單加計疫苗雙險，總承保件數946萬件，依台灣總人口來看，投保率已破四成，隨著本土疫情5月擴散，理賠件數急劇上升，至7月14日止，已有1萬6,114件申請理賠，理賠金額更達到12.51億元。

只要500元隔離就賠10萬元的台產防疫神單，創下產險業最熱賣保單的紀錄，到7月14日止已核保400.5萬件，總保費收入破19.13億元。

但也因為確診及隔離人數在5月之後大量增加，台產保單到14日已理賠1萬896件，相較5月底才878件，增加11倍之多。

由於只要隔離就賠5或10萬，雖然台產理賠件數雖只占整體防疫險近68％，但理賠金額10.54億元，卻占整體91％，台產原本該是大賣受惠者，卻在這波本土疫情擴散下，反倒成為最大「苦主」。

產險業者說，台產這張保單附加費用率（支付佣金、保險公司管理費）是4成，換言之，理賠是簽單保費的6成，若以7月中台產該保單19.13億元保費收入6成收入來看，以每件賠10萬元估算，理賠若超過1.14萬件，恐怕就有可能變虧損保單，目前只差504件。不過保險局長施瓊華表示，目前台產還沒有找到再保公司願意承保，仍在接洽中。

保險局表示，防疫相關保單都必須出院或隔離結束才可能申請理賠，與確診及隔離人數相比，理賠件數及金額會有落後的情況，所以真實的理賠件數與金額會持續增加中。5月以來的防疫險保單，多是理賠確診給付單筆保險金、入院治療的醫療費用、隔離補償費用等，之後推出的疫苗險，則主要是理賠施打疫苗後不良反應的補償費用，如住院、喪葬費用補償，還有是打疫苗後還確診亦有保單可給付單筆保險金。

至於疫苗險隨著莫德納疫苗來台，國人接種意願高，也帶動疫苗險銷售加速！據保險局統計，截至7月14日止，亦已承保157萬件，較5月底就增加超過126萬件，保費收入達到4.55億元，雖然AZ與莫德納都陸續有傳出不良反應，但目前僅理賠30件、100萬元左右。