保險資金不得介入經營權爭端 金管會擬訂東元之爭條款

東元父子經營權之爭牽扯進6家壽險公司，引發金管會關注，公開要求壽險業資金不得介入經營權之爭。保險局今透露，將檢討現行專案運用與公共投資管理辦法，明確要求壽險業投資創投，必須做好續後管理，並確保資金不介入任何公司的經營權之爭，違反最高可罰鍰1200萬元。

黃茂雄、黃育仁父子的東元經營權之爭，黃茂雄日前找上中嘉董事長郭冠群合作集資成立鈺叡，更宣布收購由黃育仁掌控的菱光過半股權。黃育仁則向金管會檢舉，鈺叡背後有壽險資金，恐違反保險法。黃育仁所指的，就是持股鈺叡5成的大股東、由郭冠群主導的達勝伍創投，當中股東包含宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、中國人壽等6家壽險公司，6家壽險持股加起來高達78%。

此舉等於黃茂雄與郭冠群藉由達勝伍創投，挾壽險業資金介入東元經營權之爭，遭金管會盯上，日前保險局局長施瓊華更親自出面，公開要求6家壽險不得介入經營權之爭，並要做好續後管理。

在金管會的「禁令」之下，鈺叡7日表示，大股東達勝伍創投決定撤出鈺叡，代表投資達勝伍的6家壽險公司，不會有參與收購菱光股權的疑慮。

施瓊華今表示，這次事件讓主管機關意識到，應該要有個通案性的檢討，之前保險業資金投資管理是由公會制定自律規範，但壽險業資金的投資面向相當多，這次保險法修正後，本來就有要檢討專案運用與公共投資管理辦法，研議在這波檢討中納入明確規範。

施瓊華指出，研議在辦法中明確要求壽險業投資創投，必須做到續後管理，並確保資金不介入任何公司的經營。違反會納入內控，先要求壽險改正，例如將資金撤出，若沒有做好續後管理或改正，最高可罰鍰1200萬元，會盡快提出草案。

這次6家壽險會被罰嗎？施瓊華說，金管會在收到菱光檢舉函第二天，就有轉給壽險公司，提醒壽險公司要注意這件事，壽險公司如果知情，就應該要進行續後管理，即使壽險投資創投不能派董監事，也可以召開臨時股東會表達股東權益，「重點是壽險公司是否在知情後已採取行動，續後管理有做，就不見得會被懲處。」

此舉是否會影響創投的發展？施瓊華說：「應該不會。」壽險業投資創投，保險局關注的是壽險資金不應介入經營權之爭，如果創投是合議併購，或是被邀請去投資，基本上比較不會涉及經營權之爭，就不會有問題。

市場也傳出金管會這次大動作介入，主要是背後有政治力介入，施瓊華澄清：「這絕對不是事實！是因為有媒體來詢問，我們認為有必要把壽險業的資金屬性對外做說明，沒有收到任何電話或來文，告訴我們要去處理這件事。」