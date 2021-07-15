施瓊華為東元案上火線 澄清無政治力介入

菱光科技（8249）董座黃育仁與父親與父親黃茂雄進行東元電機（1504）的經營權爭奪戰，把金管會扯下水！針對有媒體報導指出有政治力介入，才讓金管會保險局逼6大壽險公司對達勝伍創投連下12道金牌，撤出黃茂雄好友郭冠群旗下鈺叡，影響了鈺叡對荾光的公開收購案。

保險局長施瓊華今（15）日再度親上火線，她在線上記者會鄭重澄清「絕對沒有政治力介入」。同時為了防堵以後再有壽險業資金投資發生介入公司經營權的情事，將通案檢討修改《保險業專案運用與公共投資相關投資辦法》，明確要求壽險業，投資時要做續後管理，並確保不介入任何公司的經營權之爭。投資創投要併購並非不可，只要合意併購就沒有問題。

施瓊華說，7月1日記者會時跟媒體說明壽險業投資的屬性，當時說法是投資達勝伍創投的這六大壽險業公司，投資比例上都符合規定（沒有一家超過上限25%），但是達勝伍再投資50%的鈺叡要參與菱光的公開放購，因為是採非合意，金管會認為「不宜也不該這樣做」，因此建議要做好續後管理。雖然這件事不是壽險業的直接行為，但壽險資金投入任何投資，它都應該要確保壽險業資金要符合原來的屬性而不該介入經營權。

至於外界指稱金管會背後有政治力介入才「配合演出」？施瓊華當事人澄清說，絕對沒有這樣的事實。她說當時會主動對外界說明，主要是金管會同仁接受一家媒體詢問時有回應沒有違法規定，但背後不得違反介入經營權的部份沒有講清楚，當天也看到整個公開收購說明書，因此才對外說明金管會整個的監理立場，對壽險業資金的投資屬性做了澄清解釋，也提到投資後管理應該要進行。

至於金管會發文的部份，施瓊華說，7月1日（周四）確實金管會還沒有拿到檢舉函，菱光7月2日發函，金管會7月5日才正式收到。保險局7月6日轉發給六家壽險公司並請他們處理。但她強調，「這期間並沒有收到任何的電話或來文，或任何告知，要她去處理這件事」，絕對沒有政治力介入。

同時，針對未來壽險業直接或間接投資不要再犯介入經營權的錯誤，施瓊華說以後會有通案性的規定，金管會後續會來檢討。她說，這次事件也讓金管會意識到之前保險業資金的投資管理，是由壽險公會制定自律規範。但壽險業投資面向相當多，自律規範訂得沒那麼細，這次保險法修訂後本來就要檢討《保險業專案運用與公共投資相關投資辦法》考慮納入修法，更明確要求壽險業，投資時要做續後管理，並確保不介入任何公司的經營權之爭，後續子法146-5條有關壽險業投資公共建設董事席次提高到3分之2與獨立性董事部份，會納入相關修訂，並儘快提出草案。

保險業涉及直接投資行為，若有違法，依保險法即可處理，這部份可罰100萬到1000萬元。施瓊華說，投入創投就算不能指派董監事，投（續）後管理仍需確保資金投資的屬性，也是可以表達權利，像這次也提出來希望召開股東臨時會去表達股東的權益。

此外，若壽險業投資沒做好續後管理的話 ，亦可納入內控開罰，違反內控規定可罰60萬~1,200萬元。施瓊華說，金管會也可要求改正，例如要求資金撤出，方式很多種，但也要考慮其投資權益，因此實際罰不罰仍要看個案決定。

至於是否壽險業投資創投公司，就不能進行併購？是否進一步影響創投事業發展？施瓊華說，壽險業投資創投若要發動併購，在意的是它是合意或非合意 ．重點是壽險資金具有公共性，不應該介入經營權之爭。因此要從個案去認定，投資時候若合意去談股權，就比較不會是經營權之爭，不是說不能經營而是不能介入經營權之爭。因此若有公司邀請創投來投資的話，大家都不是為經營權之爭，若合議洽商股權，就不是問題。