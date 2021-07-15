公平待客進步獎 聯邦銀、統一證、新壽及南山產入榜

為了解金融業是否落實「公平待客原則」，金管會公布連續三年對35家銀行、30家綜合證券商、22家壽險公司及19家產險公司進行書面評核，今（15）日公布2020年度落實檢視結果，現已完成評核作業，排名前20%的業者，銀行業有7家、證券業有6家、壽險及產險業各4家。同時公布顯著進步獎得獎業者有4家，分別是聯邦商業銀行、統一證券、新光人壽及南山產險。

法律事務處處長表示徐萃文表示，銀行業方面公平待客做得最好的前20%（依機構名稱筆劃順序），包括上海商業儲蓄銀行、合作金庫商業銀行、星展銀行、國泰世華商業銀行、華南商業銀行、匯豐銀行及土地銀行。徐萃文表示，獲選前段班的原因，主要在酬金跟業績衡平原則表現出色。

證券業6家包括元大證券、中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券。徐萃文表示，酬金跟業績衡平原則、商品適合業務人員專業性做得好。

保險業包括4家壽險與4家產險。壽險業有友邦人壽、中國人壽、保德信國際人壽及國泰人壽。

產險業有中國信託產物保險、泰安產物保險、國泰世紀產物保險及新加坡商美國國際產物保險。徐萃文亦表示，這些公司在訂約公平誠信跟了解客戶、權益保護規劃方面表現比較好。

金管會表示，此次除了表揚表現前20%業者，也新增顯著進步獎，激勵較上次受評顯著進步並加強落實公平待客的業者，2020年顯著進步獎得獎業者為聯邦商業銀行、統一證券、新光人壽及南山產險。

不過金管會進一步說明，雖然業者公平待客落實整體上有進步，但評核過程中發現有若干缺失，例如部分銀行業者有理財專員挪用客戶款項，違反注意與忠實義務原則；部分綜合證券商於注意與忠實業務原則尚有可強化之處。

壽產險公司方面，亦有部分壽險公司發生業務員使用不當話術招攬保單、挪用保費、偽造簽名等缺失；部分產險公司有未公平對待身心障礙者之情事、核保過程未確實審閱要保人簽章。金管會表示，針對前開公平待客落實有待加強之處，除建議業者法遵及內稽單位加強檢測業務單位法令遵循及內部控制制度等之落實執行情形，本會亦將於日常監理加強督導。