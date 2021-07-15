快訊

320萬人登記勾選AZ疫苗 18歲以上可望3周內打到

疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

第一銀行拚都更及危老重建 核准金額逾700億元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

第一銀行全力支持政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至今年6月底，累計核准都更及危老案件達107件，核准金額突破700億元。

臺灣地區地震頻繁，老舊建築物耐震能力不足問題備受重視，據內政部統計資料，全臺屋齡30年以上老屋超過400萬戶待更新，10年後屋齡30年以上老屋將增逾600萬戶。

第一銀行表示，除有「都市更新事業優惠貸款」外，更推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」（納入新北市防災型都更），只要是屬都市更新或危老重建需求者等，均可向各營業單位申請貸款。

為配合政府政策，第一銀行於2009年成立都更團隊，輔導分行與客戶，進行融資規劃與協助。都更危老重建融資部分，土融最高八成、建融最高七成，優於一般土建融開發案，也提供權變費用、拆遷、租金補助及相關保證金的融資額度，若借戶仍有資金需求，第一銀行則搭配第一金AMC提供額外融資成數，全力協助完成都更危老重建。

針對地主自建型案件，第一銀行提供全額融資，讓地主在重建期間不用出錢，免除資金壓力。另也搭配產權及資金信託，並藉由建築經理公司辦理營建工程管理、財務稽核及續建機制等風險控管，透過第一銀行都更危老一條龍的服務，確保所有重建地主的權益，讓建物得以順利興建完成。

危老條例上路已滿四年，累計超過2,100件申請案，持續催動老屋改建，其中雙北、台中仍是最主要的熱點，此外危老條例8%時程獎勵已在今年5月11日截止，並降為6%。

延伸閱讀

阿秋大肥鵝旗艦店16億賣建商 地價創新高

危險建物都更認定 比危老嚴

線上理財 免收服務費

大直生活圈 豪宅群聚

相關新聞

新安產險推疫苗防疫險 住院日額5,000元

隨著疫苗陸續抵台，國內開始較大規模接種疫苗，新安東京海上產險即日起於官方網路投保平台全新推出「疫苗防疫險」線上專案，同時...

第一銀行都更及危老重建 核准金額逾700億元

第一銀行全力支持政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，除有「都市更新事業優惠貸款」外，更推出「都市危險及老舊建築物加速...

LINE Bank疫情期間優惠升級 刷卡回饋3%台幣活存1%

純網銀LINE Bank宣布自7月15日起至9月30日止，「開戶禮」響應支付零接觸，開戶綁定LINE帳號與行動支付LIN...

元大上櫃ESG成長N即將掛牌 投資ESG守護台灣價值

元大證券申請以臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數發行元大上櫃ESG成長N指數投資證券(ETN)，已於今(2021)年...

中信金體恤基層 發放防疫金

中國信託金控昨（14）日表示，體恤同仁在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間堅守崗位，維持金融服務不中斷，日前提撥基...

南山實踐普惠金融 推小額終老險

台灣「人口結構」失衡，青壯族群背負的社會經濟壓力越來越重。有鑑於此，政府鼓勵壽險業者提供「小額終老保險」以提高國人 的保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。