第一銀行拚都更及危老重建 核准金額逾700億元

第一銀行全力支持政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至今年6月底，累計核准都更及危老案件達107件，核准金額突破700億元。

臺灣地區地震頻繁，老舊建築物耐震能力不足問題備受重視，據內政部統計資料，全臺屋齡30年以上老屋超過400萬戶待更新，10年後屋齡30年以上老屋將增逾600萬戶。

第一銀行表示，除有「都市更新事業優惠貸款」外，更推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」（納入新北市防災型都更），只要是屬都市更新或危老重建需求者等，均可向各營業單位申請貸款。

為配合政府政策，第一銀行於2009年成立都更團隊，輔導分行與客戶，進行融資規劃與協助。都更危老重建融資部分，土融最高八成、建融最高七成，優於一般土建融開發案，也提供權變費用、拆遷、租金補助及相關保證金的融資額度，若借戶仍有資金需求，第一銀行則搭配第一金AMC提供額外融資成數，全力協助完成都更危老重建。

針對地主自建型案件，第一銀行提供全額融資，讓地主在重建期間不用出錢，免除資金壓力。另也搭配產權及資金信託，並藉由建築經理公司辦理營建工程管理、財務稽核及續建機制等風險控管，透過第一銀行都更危老一條龍的服務，確保所有重建地主的權益，讓建物得以順利興建完成。

危老條例上路已滿四年，累計超過2,100件申請案，持續催動老屋改建，其中雙北、台中仍是最主要的熱點，此外危老條例8%時程獎勵已在今年5月11日截止，並降為6%。