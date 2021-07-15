新安產險推疫苗防疫險 住院日額5,000元

隨著疫苗陸續抵台，國內開始較大規模接種疫苗，新安東京海上產險即日起於官方網路投保平台全新推出「疫苗防疫險」線上專案，同時涵蓋新冠肺炎接種不良事件以及五大類法定傳染病雙重風險保障，其中疫苗接種住院日額及疫苗接種加護病房保險金二項保障為市場最高，且不分職業、性別，單一費率，提供20-75歲民眾網路投保均一價475元。

新安產險表示，「疫苗防疫險」保障涵蓋每日5,000元的疫苗接種住院日額保險金、每日8,000元的疫苗接種加護病房保險金、定額給付2萬元的疫苗接種住院關懷保險金、30萬元的疫苗接種喪葬費用保險金，及5萬元的法定傳染病補償保險金，尤其前兩項保額均為市場最優，給予民眾疫苗接種、法定傳染病確診的雙重保障。

舉例來說，網路投保「疫苗防疫險」專案後，在保險期間於國內施打經衛生主管機關批准任一廠牌的新冠肺炎疫苗後28天內因不良反應住院治療 ，可申請每日5,000元的疫苗接種住院日額保險金；若不幸入住加護病房 ，則將給付每日8,000元的疫苗接種加護病房保險金，最高給付45天，且連續住院3天以上另將提供2萬元的疫苗接種關懷金；另若不幸感染新冠肺炎等法定傳染病，每一法定傳染病皆可請領一次5萬元的法定傳染病補償保險金。