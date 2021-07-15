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台股收盤再創歷史新高 上漲188點站上萬八關卡

Acer sMeet視訊結合直播平台 智聯服務全球代理銷售

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

台灣疫情自5月份開始升溫，全台進入三級警戒，每年5、6月之股東會旺季亦受疫情影響，主管機關金管會宣布全面暫停股東會活動，延期至7、8月份。宏碁（2353）及旗下子公司股東會因而延期，並於7月期間利用宏碁研發、智聯服務（6751）代理的視訊軟體Acer sMeet結合實體股東會，透過視訊與直播平台的數位化技術輔助，協創股東會全新型態。

為了降低股東會可能的群聚及遵守防疫規範，宏碁特於股東會現場設置多間會議室，讓到場的股東分區入座，每間會議室皆配置網路及音訊裝置，並透過Acer sMeet視訊平台來相互連結；除此之外，透過Acer sMeet高畫質傳輸，同時結合 YouTube影音平台，即時將會議影像上傳，同步線上直播。

根據公開發行公司股東會議事規範第七條：股東會之開會過程自股東報到過程、會議進行過程、投票計票等全程連續不間斷錄音及錄影。

過往，股東會舉辦通常於會場內架設攝影機、會議過程以全程錄影方式記錄，Acer sMeet不僅結合線上直播平台，亦提供錄影功能，其影片格式經由特殊設計，提供會議簡報及與會人員一目瞭然的清晰畫面；錄製影片具有視訊影像、聲音及其對應名稱，針對不同會議室的股東發言，也能完整收錄於影片之中。

COVID-19疫情影響全球人類的日常習慣，遠距應用越來越廣泛也越來越多元；在企業方面，無論在遠距辦公、董事會或是股東會，實體會議混搭遠距視訊，都將是企業及人類生活的新常態。

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