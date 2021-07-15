元大上櫃ESG成長N即將掛牌 投資ESG守護台灣價值

元大證券申請以臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數發行元大上櫃ESG成長N指數投資證券(ETN)，已於今(2021)年5月27日通過櫃買中心指數資格審查，預計將於下周掛牌交易。

元大上櫃ESG成長N發行價格為每單位5元，發行期為五年，發行單位為4億單位，是指數投資的新商品，買一張只要約5,000元(指發行價，實際交易應以市價為準)，不必費心選股，就可以掌握10檔精選上櫃ESG成長股票表現，輕鬆參與ESG良心企業經營，守護台灣價值。

該商品所連結特選上櫃ESG成長報酬指數的編制方式為遴選上櫃股票中，同時兼具ESG表現與高成長特性的10檔股票共同編製成指數。採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的企業社會責任評鑑分數，篩選出ESG表現達標準之上櫃公司，並考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)、市值等四大成長指標，並排除外國企業來台第一上櫃公司後，再依發行市值遞減排序加權。

目前特選上櫃ESG成長報酬指數權重前六大成分股與占比為：環球晶20%、穩懋19%、世界14%、中美晶14%、群聯10%、合晶4%，皆為半導體，約占指數的81%；元太、璟德、大江、聯亞等也是大家熟悉的上櫃產業高成長股。指數成分股組成於每年6月會定審一次，並重新篩選。特選上櫃ESG成長報酬指數回測過往績效顯示，自2016年6月17日起至2021年3月31日止，總報酬高達112%，表現出色。

元大上櫃ESG成長N」與ETF同樣都是追蹤指數的被動投資商品，交易方式像股票一樣，專注投資上述10檔上櫃ESG成長股票表現，價格親民，適合小資族或是沒有時間看盤選股的投資人，用小錢就可以輕鬆投資一籃子上櫃ESG成長股票，同時又能參與ESG的永續投資，創造正向影響力。