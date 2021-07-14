佛心企業 保單借款台銀人壽主動減至1.28%

台銀人壽表示，因應新冠疫情發展，該公司積極提供多項保戶關懷服務措施，包含緩繳續期保費、保單借款緩繳利息、房貸緩繳本金、理賠從寬、保單優惠利率貸款等。

近期並強化升級，除進一步從寬給付住院醫療保險金，並自今年7月1日起提供經濟弱勢保戶更為優惠之保單借款優惠專案。

台銀人壽新推出的1.28%優惠利率貸款專案，符合條件保戶在新台幣(非投資型)有效保單累積保單價值準備金可借款額度內，最高可借10萬元。

截至上周五(9日)，台銀人壽的1.28%保單借款專案，已經核貸226件，貸出金額2049.2萬元。

台銀人壽表示，假設保戶先前用年息3.5%借了5萬元，這次又用1.28%借了5萬元，台銀人壽會主動幫保戶把先前的5萬元，改成用年息1.28%計息，同樣適用1.28%專案。

台銀人壽提醒，保戶除親臨營業櫃檯辦理外，可多利用郵寄、傳真或電子郵件等遠距方式辦理。

台銀人壽本於服務與企業社會責任，與保戶共同抗疫，期盼藉由各項關懷措施，攜手克服壓力，度過疫情時期。