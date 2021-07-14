視訊輔助股東會平台上線 作業指引等集保受理申請

因應COVID-19疫情，金管會於6月29日公告修正「公開發行公司股東會延期召開相關措施」，規範公司自5月24日起停止召開股東會，並延至7月1日至8月31日召開，其中，於8月16日至8月31日間，符合一定條件之公開發行公司，得召開實體股東會並以視訊輔助，以視訊輔助部分應採用集保結算所提供之平台，並遵守集保結算所訂定之召開實體股東會並以視訊輔助作業指引。

為配合前揭相關措施規定，集保結算所已建置完成「視訊輔助股東會平台」，並訂定「公開發行公司召開實體股東會並以視訊輔助作業指引」及「公開發行公司申請辦理110年股東常會以視訊輔助作業應行注意事項」（點此查詢），作為股東以視訊方式參與股東會，及公司、股務代理機構辦理以視訊輔助作業依循之規範，集保結算所今公告，自今（14）日起至7月30日止，受理符合條件之公司申請使用本平台。

集保結算所總經理朱漢強表示，「視訊輔助股東會平台」將提供8月16日起召開股東會之公司多一種選擇管道，是國內首次推動的制度，公司有申請提供實體股東會並以視訊輔助者，其符合資格之股東須事先在平台登記，即可於股東會當日以視訊方式參與股東會，並進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能，提供股東除親臨實體股東會現場外，另一種參與股東會開會之方式，更加落實股東行動主義。另可適度減少出席實體股東會現場之股東人數，降低群聚感染風險，以協助公司有效落實防疫。

如有「視訊輔助股東會平台」之相關問題，請電洽集保結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機109、222、427、341、188。