LINE Bank刷卡回饋3%起 台幣優利活存1%存錢更快

開業三個月以來，LINE Bank推出各項創新掌中金融服務，落實了穩健成長的營業目標。而為了配合疫情期間民眾消費習慣改變，LINE Bank今 （14） 日宣布7月15日起至9月30日止，「開戶禮」響應支付零接觸，開戶綁定LINE帳號與行動支付LINE Pay即可獲得LINE POINTS 300點；7月15日起至12月31日止，刷卡基本回饋更提高至3%，支援用戶疫情期間消費支出；指定通路再加碼回饋15%，且除7-ELEVEN、FamilyMart、momo購物網外，更新增foodpanda、 Uber Eats 線上外送通路。此外，為了幫助用戶在疫情期間更快存到錢，LINE Bank 宣布自7月16日起，推出新臺幣活存1%、1元起息、優存額度無上限，預期吸引尋找妥善儲蓄管道的民眾。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，「疫情期間，民眾消費行為歷經結構性改變，逐漸偏好零現金支付、仰賴線上外送與購物平台。我們預期這樣的消費習慣，有機會持續至疫情警戒降溫之後。在警戒尚未完全解除的這一時刻，我們希望與大家站在一起，除了祭出更優惠的點數回饋，讓民眾更划算的消費，也推出優惠活存利率，幫助大家好好存錢，期待在不遠的解封那一天，民眾有更充足的資金，完成下一步的夢想。」

開戶禮升級！開戶綁定即贈300點 免等卡片到手 LINE Pay馬上消費

居家防疫期間，民眾在網路上包辦訂餐、網購等各種消費，電子支付倚賴性大為提升。LINE Bank配合消費者行為變化，最新推出「開戶禮」，只要完成開戶，並綁定LINE帳號與LINE Pay，即可立即獲得LINE POINTS 300點，全新優惠活動自7月15日起至9月30日止。

開戶成功後，用戶可由五款顏值高的「快點卡」當中，任選一張卡面，但無需等待「快點卡」寄送到府，只要完成快速綁定，即可透過LINE Pay馬上消費。唯因LINE Bank快點卡為簽帳金融卡，持卡消費前，用戶需轉帳存錢至銀行帳戶 （LINE Bank銀行代碼824）。

優惠滿手！刷卡優惠LINE POINTS 3% 午餐.週末超商／外送／網購最高回饋點數18%

雖然疫情期間減少出門，但是生活成本如房租、貸款、生活費並未減少，LINE Bank與用戶站在一起，期望減輕民眾生活負擔，7月15日至12月31日止活動期間內祭出刷卡優惠回饋LINE POINTS 3%，讓民眾大方「無腦刷」，消費盡享點數優惠。

此外，LINE Bank觀察到疫情警戒三級期間，用戶於外送平台交易筆數突破近3倍成長，因此本次活動期間，更新增外送平台foodpanda、 Uber Eats 特定通路刷卡優惠，以期符合消費者需求。每週一至五在指定時段11：00-14：00選擇「快點吃午餐」卡片優惠，於foodpanda、 Uber Eats 、7-ELEVEN、全家便利商店擇一通路，首筆交易回饋LINE POINTS 18% （含基本回饋3%與加碼回饋15%，且每人每月回饋上限500點）。

LINE Bank營運至今也發現，五月底推出的momo購物網優惠「防疫安心購」專案，指定消費期間有效帶動刷卡筆數近9倍增長，顯示市場對於網購需求表現強勁。為了持續回饋用戶，本次LINE Bank也同步延長momo購物網刷卡優惠至9月30日止。如果在週末全天選用「快點過週末」卡片優惠，於momo購物網消費填入快點卡卡號，即享最高回饋LINE POINTS 18%。

存錢更快！運用自如！優利活存1% 無上限 約定轉入本人他行帳戶單日最高300萬

現在存錢LINE Bank最划算，7月16日起只要在LINE Bank存款，即享新臺幣限時優惠活存利率1%，且1元起息、優惠存款額度無上限。用戶可於疫情三級警戒期間，利用他行轉帳免手續費優惠，轉帳到LINE Bank無負擔，又可享受優利活存。

除了加快累積儲蓄，為讓用戶靈活運用資金，LINE Bank於6月底推出了「約定轉入本人他行帳戶」的功能，所有第三類數位帳戶客戶可輕鬆透過LINE Bank APP約定本人在其他銀行的帳號，單筆最高轉帳金額達新臺幣（下同）200萬元，單日最高轉帳金額不超過300萬元。

用戶面貌公開！8成用戶落在20-45歲 3成3用戶支持好友快點卡

開業以前，LINE Bank即預計鎖定20歲至45歲之間的目標用戶，根據開業後至6月30日統計，實際新戶年齡層確實高達8成落在此年齡區間。另外，25-40歲男性用戶佔整體用戶的5成4，20-35歲女性用戶佔近6成，顯示LINE Bank的女性用戶族群較為年輕。

「快點卡」人氣指數排行也相當值得一覽，「好友快點卡」站上人氣指數第一名 （佔33%），主因在於一次擁有熊大、兔兔、莎莉三種角色，「多個願望一次滿足」；印有穩重內斂熊大頭像的「熊大快點卡」（佔27%），是最多男性、業務族群的卡面選擇；而選擇「兔兔快點卡」（16%） 的用戶則有8成為女性，多為上班族或家管；工程師最喜愛印有簡潔LOGO圖像的「連線快點卡」（15%）；「莎莉快點卡」（9%）的粉絲則多是20-29歲的上班族或學生。