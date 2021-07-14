快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

LINE Bank刷卡回饋3%起 台幣優利活存1%存錢更快

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

開業三個月以來，LINE Bank推出各項創新掌中金融服務，落實了穩健成長的營業目標。而為了配合疫情期間民眾消費習慣改變，LINE Bank今 （14） 日宣布7月15日起至9月30日止，「開戶禮」響應支付零接觸，開戶綁定LINE帳號與行動支付LINE Pay即可獲得LINE POINTS 300點；7月15日起至12月31日止，刷卡基本回饋更提高至3%，支援用戶疫情期間消費支出；指定通路再加碼回饋15%，且除7-ELEVEN、FamilyMart、momo購物網外，更新增foodpanda、 Uber Eats 線上外送通路。此外，為了幫助用戶在疫情期間更快存到錢，LINE Bank 宣布自7月16日起，推出新臺幣活存1%、1元起息、優存額度無上限，預期吸引尋找妥善儲蓄管道的民眾。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，「疫情期間，民眾消費行為歷經結構性改變，逐漸偏好零現金支付、仰賴線上外送與購物平台。我們預期這樣的消費習慣，有機會持續至疫情警戒降溫之後。在警戒尚未完全解除的這一時刻，我們希望與大家站在一起，除了祭出更優惠的點數回饋，讓民眾更划算的消費，也推出優惠活存利率，幫助大家好好存錢，期待在不遠的解封那一天，民眾有更充足的資金，完成下一步的夢想。」

開戶禮升級！開戶綁定即贈300點 免等卡片到手 LINE Pay馬上消費

居家防疫期間，民眾在網路上包辦訂餐、網購等各種消費，電子支付倚賴性大為提升。LINE Bank配合消費者行為變化，最新推出「開戶禮」，只要完成開戶，並綁定LINE帳號與LINE Pay，即可立即獲得LINE POINTS 300點，全新優惠活動自7月15日起至9月30日止。

開戶成功後，用戶可由五款顏值高的「快點卡」當中，任選一張卡面，但無需等待「快點卡」寄送到府，只要完成快速綁定，即可透過LINE Pay馬上消費。唯因LINE Bank快點卡為簽帳金融卡，持卡消費前，用戶需轉帳存錢至銀行帳戶 （LINE Bank銀行代碼824）。

優惠滿手！刷卡優惠LINE POINTS 3% 午餐.週末超商／外送／網購最高回饋點數18%

雖然疫情期間減少出門，但是生活成本如房租、貸款、生活費並未減少，LINE Bank與用戶站在一起，期望減輕民眾生活負擔，7月15日至12月31日止活動期間內祭出刷卡優惠回饋LINE POINTS 3%，讓民眾大方「無腦刷」，消費盡享點數優惠。

此外，LINE Bank觀察到疫情警戒三級期間，用戶於外送平台交易筆數突破近3倍成長，因此本次活動期間，更新增外送平台foodpanda、 Uber Eats 特定通路刷卡優惠，以期符合消費者需求。每週一至五在指定時段11：00-14：00選擇「快點吃午餐」卡片優惠，於foodpanda、 Uber Eats 、7-ELEVEN、全家便利商店擇一通路，首筆交易回饋LINE POINTS 18% （含基本回饋3%與加碼回饋15%，且每人每月回饋上限500點）。

LINE Bank營運至今也發現，五月底推出的momo購物網優惠「防疫安心購」專案，指定消費期間有效帶動刷卡筆數近9倍增長，顯示市場對於網購需求表現強勁。為了持續回饋用戶，本次LINE Bank也同步延長momo購物網刷卡優惠至9月30日止。如果在週末全天選用「快點過週末」卡片優惠，於momo購物網消費填入快點卡卡號，即享最高回饋LINE POINTS 18%。

存錢更快！運用自如！優利活存1% 無上限 約定轉入本人他行帳戶單日最高300萬

現在存錢LINE Bank最划算，7月16日起只要在LINE Bank存款，即享新臺幣限時優惠活存利率1%，且1元起息、優惠存款額度無上限。用戶可於疫情三級警戒期間，利用他行轉帳免手續費優惠，轉帳到LINE Bank無負擔，又可享受優利活存。

除了加快累積儲蓄，為讓用戶靈活運用資金，LINE Bank於6月底推出了「約定轉入本人他行帳戶」的功能，所有第三類數位帳戶客戶可輕鬆透過LINE Bank APP約定本人在其他銀行的帳號，單筆最高轉帳金額達新臺幣（下同）200萬元，單日最高轉帳金額不超過300萬元。

用戶面貌公開！8成用戶落在20-45歲 3成3用戶支持好友快點卡

開業以前，LINE Bank即預計鎖定20歲至45歲之間的目標用戶，根據開業後至6月30日統計，實際新戶年齡層確實高達8成落在此年齡區間。另外，25-40歲男性用戶佔整體用戶的5成4，20-35歲女性用戶佔近6成，顯示LINE Bank的女性用戶族群較為年輕。

「快點卡」人氣指數排行也相當值得一覽，「好友快點卡」站上人氣指數第一名 （佔33%），主因在於一次擁有熊大、兔兔、莎莉三種角色，「多個願望一次滿足」；印有穩重內斂熊大頭像的「熊大快點卡」（佔27%），是最多男性、業務族群的卡面選擇；而選擇「兔兔快點卡」（16%） 的用戶則有8成為女性，多為上班族或家管；工程師最喜愛印有簡潔LOGO圖像的「連線快點卡」（15%）；「莎莉快點卡」（9%）的粉絲則多是20-29歲的上班族或學生。

LINE 疫情 LINE Bank連線商業銀行

延伸閱讀

女誤信「投資隔天雙倍獲利」 郵局員機警保住12萬8千元

5折超划算！海霸王防疫套餐下殺半價、石研室推188個人鍋＋獨家外送8折

互助抗疫「高雄好家載」溫情開跑

LINE App更新6大功能 優化貼圖自動推薦介面

相關新聞

爸爸買了保單，第六年失智繳不出保費怎麼辦？一定要知道的救援4招

最近主管機關處理的申訴案中有一個個案，讓人聽了有點震撼。阿美（化名）80歲的爸爸，今年初失智，最近卻收到了爸爸保險公司突然通知，每個月要繳3萬元保費，這對他們家來說負擔實在太重了。

新光金控暨關係企業力挺醫護 元富證捐贈500萬共同抗疫

國內新冠疫情嚴峻，第一線醫療體系急需協助，新光金控及關係企業日前宣布捐款5,200萬元予地方政府及各大醫院，其中元富證券...

100萬元真的太少了 金管會擬提高投資糾紛賠付門檻

攸關民眾投資理財的金融消費者保護法實施滿十年，金管會最近打算大幅翻修，並參採英國最新作法，研議將現行強制賠付門檻100萬元拉高，並檢討是否擴大金保法的保障範圍，例如從現行一般投資人再擴及更多投資人。

撿便宜來這裡 動質處推出流當品聯合快閃標售

北市府所屬動產質借處，將於今年7月14日至23日在台北惜物網推出「流當品快閃標售」線上拍賣活動。計有高級手錶四標，鑽飾1...

四大因素 推升5月中小企放款衝高

部分中小企業主嘆今年向銀行紓困借貸比去年難，常常碰壁，但金管會昨（13）日最新公布國銀對中小企業放款額，卻已提前達成全年...

5月中小企放款 衝上千億

金管會昨（13）日公布整體國銀對中小企業放款金額，截至今年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額新台幣8兆1,183億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。