0-82歲皆可保！南山人壽推廣小額終老保險

台灣「人口結構」的失衡，讓青壯族群要背負的社會經濟壓力越來越重。有鑒於此，政府鼓勵壽險業者提供「小額終老保險」以提高國人的保險保障額度，普及高齡者的基本保險保障。本月「小額終老險」正式放寬保額及件數，每一被保險人限投保有效契約3件，最低投保金額新台幣10萬元，累計最高70萬元（含壽險同業），方便更多民眾享有身故或完全失能的終身保障。南山人壽致力發揮保險「保障」的核心力量、具體實踐普惠金融的目標，積極響應政府推動小額終老保險的政策方向，推出實惠的小額終老保險商品，方便民眾投保。

南山人壽表示，小額終老保險不僅商品內容較簡單易懂，保費也較其他同類型的壽險商品來得經濟實惠，對於許多有預算考量的年輕族群來說相對容易入手；另一方面，對於已超過一般壽險承保年齡的高齡族群來說，小額終老保險的免體檢核保優勢正好彌補了無法投保同類型壽險商品的缺點，加以建構基本保險保障。

南山人壽因此建議不論是年輕族群或是中高齡族群，皆適合透過小額終老保險，建構基本壽險保障，輕鬆擁有終身保障，讓自己老有所終；南山人壽也建議民眾同時附加健康險、傷害險等附約商品補強醫療保障，例如年長者容易發生意外事故造成骨折風險，就可強化專屬的骨折險為自己增加所需的保障。

南山人壽推出的「南山人壽福愛2小額終身壽險」除了提供基本壽險保障之外，還提供保戶彈性加保不同險種附約的選擇，讓保戶得到更周全的保障。「南山人壽福愛2小額終身壽險」具有四大特色：（1）0-82歲皆可投保，保障至保險年齡達110歲之保單年度末；（2）免體檢、投保門檻低、保費實惠；（3）提供6／10／15／20年繳費年期可供選擇；（4）單張保額達20萬元以上可附加壽險、健康險、傷害險或癌症險等附約，對於沒有相關保障或保障不足者，可進一步提升保障。

以55歲女性投保「南山人壽福愛2小額終身壽險」並附加「南山人壽新意外骨折及特定手術傷害保險附約」為例，小額終身壽險保額新台幣70萬元，繳費年期20年，加上意外傷害險附約保額新台幣100萬元為例，年繳新台幣30,037元，若期間不幸意外身故，則可申請身故保險金新台幣170萬元；倘若於附約保障期間（可續保至被保險人75歲之保單年度）發生意外受傷，造成大腿骨頸開放性骨折，可申請意外骨折保險金新台幣35萬元，用以支付醫療花費和填補生活支出。

南山人壽提醒民眾購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。