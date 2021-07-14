AIA友邦人壽建議 用這張保單規劃創富人生

AIA友邦人壽今(14)日建議，個人創富過程，可學習利用提升金融韌性，及規劃永續發展的持續營運管理思維來保障個人與家族所累積的資產，更可搭配友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險，反轉當風險發生時財富受到侵蝕的恐懼，進而持續創造財富人生。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，從金融發展歷史軌跡的實際情況來看，大約每十年左右全球就會發生一次金融危機：1973年石油危機、1987年美國股災、1997年亞洲金融風暴、2008年金融風暴、接著便是去(2020)年因新冠疫情引起的國際金融恐慌。

「這些歷史軌跡明顯指出現今各國出現金融危機早已是『常態』，我們因此也更應提早思考如何在紊亂世代中掌握創富之道，並找出確保世代子孫財富人生的方法。」

首先是提升金融韌性。透過這次新冠疫情，讓每個人真實感受到突如其來的危機對事業營運或個人生活所造成的衝擊。創造財富的過程中沒有不會倒的企業，也沒有不會垮的人，財富的安全積累來自於把風險降到最低。

AIA友邦人壽建議，可利用友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險來有效提升個人面對風險時的金融韌性，因其具備下列特色。

一、保險金額調整選擇權：人只要活著，每一天都得花錢，當成家、生子或隨著事業成功時，個人責任加重，更需要更高的基本保障額度來增加自己抵抗危機來襲所造成財務破口的金融韌性。

友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險，具備市場罕有的增加保險金額選擇權，讓保戶在60歲(保險年齡)前，無論是結婚、婚生子女出生後之第一個保單周年日前後30日內或保單每滿五年之保單周年日前後30日內，都可申請增加基本保額，每次最多25%，累計最高100%。

二、增加應急資金來源：突發的緊急狀況都有可能造成個人短時間需要一大筆額外金錢，或失去原有的經濟來源，這時候緊急預備金可以協助維持最基本的生活水準。除了平日準備的生存基金，也可以運用友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險的保單借款功能，解決燃眉之急。

三、外幣保單多元化累積資產：雞蛋不要放在同一個籃子是創造與守護家庭財富的布局智慧，無論未來是否有外幣需求，都可利用外幣保單來增加自己資產的多元化配置。

友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險，繳費年期僅六年，且美元仍為國際間的強勢貨幣，匯率風險相對無懼。

其次是規劃永續發展。高資產族群希望富過三代，中產階級或新富者則希望能創造富二代，如何把打拼一生的心血與財富順利交給下一代，考驗著傳承者的智慧。

從成家到傳家，友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險的回饋分享金、保障槓桿效益、指定受益人、保險金分期定期給付等特性，皆有助永續發展所創造出來的財富。

一、創造資產積累的持續性：人沒辦法只是將收入存起來而致富，創造財富的是資產並非收入。友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險繳費年期只需六年，享終身的保障，以美元計價，滿足多元資產配置需求。

保戶享有回饋分享金，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，持續性地讓資產成長累積。

二、掌握保險槓桿倍增永續資產：財富需要透過時間來累積，金融工具的槓桿效應能加速財富的創造。友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險，可讓保額透過保險槓桿特性，創造倍數效益的身故保險金，且投保金額最高可達1,000萬美元，約當新台幣3億元。

三、世代子孫同享祖先的光耀：創富沒有捷徑，但財富傳承有簡單的方法，妥善利用壽險，並事先規劃好身故保險金的給付方式。

友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險，可指定身故保險金受益人、身故保險金透過選擇十年或20年分期定期給付方式，可為後代創造有秩序的資產傳承，保障受益人、家人與子女的生活。