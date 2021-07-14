新光金控暨關係企業挺醫護 元富證捐贈500萬抗疫

國內新冠疫情嚴峻，第一線醫療體系急需協助，新光金控（2888）及關係企業日前宣布捐款5,200萬元予地方政府及各大醫院，其中元富證券捐贈新台幣500萬元予輔仁大學附設醫院，協助建置智慧病房。捐贈儀式於7月14日在輔大醫院舉行，由元富證券總經理李明輝代表致贈500萬元防疫基金，表達力挺醫護及協助抗疫的決心，輔大醫院則由院長王水深回贈感謝狀。

元富證券總經理李明輝表示，雙北市為疫情重災區，防疫醫護量能需求大增，更需企業發揮社會責任，協助抵抗疫情。元富證券在得知輔大醫院的需求後，認捐五間智慧醫療病房供抗疫之用，且智慧醫療病房能隨時依照病房使用需求交互轉換，因此不僅在防疫期間可做使用，平時亦能派上用場。

面對疫情，台灣醫療能量負荷龐大，新光金控子公司新光人壽、新光銀行、元富證券、新光投信、新光金保代及關係企業新光保全、大台北瓦斯、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司，共同捐贈台北市政府1,000萬元、新北市政府1,000萬、新竹市政府200萬、台中市政府200萬，以及台大醫院500萬、亞東醫院600萬、新光醫院500萬、輔仁大學附設醫院500萬、新光吳火獅先生救

難急救基金會500萬與桃園敏盛醫院200萬，共計5,200萬元，全數用於防疫所需。

疫情尚未平息，新光金控及關係企業以捐款方式為抗疫盡一份力量，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量，也期盼民眾能持續遵守政府防疫政策，減少外出、做好個人防疫衛生，並保持良好心理狀態，一起共體時艱，攜手共度難關。