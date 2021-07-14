東元案遭指內線 華新重申：絕無不法

線纜大廠華新麗華（1605），針對昨日任姓股東委託律師張志全，到台北地檢署控告華新麗華董事長焦佑倫，涉嫌內線交易一事，今（14）日再度澄清，華新與東元電機（1504）的股份交換案，前此已獲金管會核准，並於去（2020）年12月16日生效，絕無趁利多買進東元股票內線交易及財務文件不實等情事。

華新麗華表示，該公司治理嚴謹，任姓股東對華新與東元的股份交換案有疑點為由，向檢方提告，然而該個人股東取得資料不完整，且華新持有東元股份皆遵守《公司法》及《證交法》所規範的程序辦理，該股東內容指摘恐有誤解，且該股東及委任律師完全沒有做功課，就任意提告指控。嚴格來說，是濫用社會信任、浪費司法資源。

東元於去年初冬曾主動與華新董事長焦佑倫協商合作可能性，兩家本土老牌集團認為在電動車、智慧電網、智能製造和新能源產業等領域具有前瞻性，決議整合既有客戶資源，加速事業發展，創造雙贏。

華新自去年11月股權交換，華新與東元皆於當日公告讓大眾知悉此重大消息。次月獲金管會核准，兩個禮拜後，雙方以增資發行新股來進行股份交換，董事會同意以華新1張股票換發東元0.83股的方式，進行第一次的換股交易，交互持股下，華新持東元8%股權、東元持華新6%股權。

此外，華新董事會於今年1月22日又宣布要斥資18億元買進東元股票，第一次以2.9億元買進東元10,130張股票，持股比例為8.47%、新增0.47%；之後華新至東元股東會停止過戶截止日又新增1.23%，持股比例增至9.7%，成為僅次於寶佳集團的第二大股東。截至6月17日，華新持續買入東元股票，總計買入59,335張股票，每股平均價格30.33元，加上年初換股8%股份，華新持有東元股份增加至10.77%。

對於任姓股東的指控，華新發布重訊表示，該個人股東取得資訊不完整，內容恐有誤解，應避免此事誤導大眾。華新澄清說明，華新與東元股份交換案均依據《公司法》及《證交法》等相關規定程序辦理，且股份交換均已依法於重大訊息及公開說明書中公告，並均有公開透明之公司治理程序可循，且經金管會核准生效，絕無趁換股機會買進東元股票、內線交易及財務文件不實情事。