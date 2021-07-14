快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

證交所：注意權證價格偏離 並適時執行停損停利

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣股市熱絡，資金簇擁熱門類股族群，連結相關標的之權證頻現溢價幅度較大情形。臺灣證交所表示，投資人應慎選投資商品，考量自身風險承受度，留意欲購買或已持有的權證商品，其偏離合理價格的幅度。

目前全球央行維持寬鬆的貨幣政策，金融市場資金極度充沛的環境下，股市波動率高，台灣權證商品多元，吸引眾多投資人參與市場，證交所表示，權證是結構較為複雜的衍生性金融商品，投資人於交易前，應深入了解權證特性及風險，並隨時注意市場變化。

證交所說，權證市場為提供投資人合理交易權證基本流動性，設有流動量提供者相關規範，確保在合理情況下，能滿足投資人的買賣需求，調節市場供需。但投資人須特別注意，流動量提供者設置目的，主要為提升市場之流動性，但不保證在任何情況下，流動量提供者均能提供報價或滿足所有市場委託單之成交需求，市場買賣力道仍為決定權證市價之重要影響因素。

投資人可透過各權證發行人網站權證計算器，以及權證資訊揭露平台(http://warrants.sfi.org.tw/)，觀察權證價格報價品質及偏離合理價格之情形。另一方面，提醒投資人權證為短期投資工具，須適時執行停損停利，安穩於投資之路上持盈保泰。

證交所

延伸閱讀

全民權證／華邦電 挑逾120天

富邦、國泰金 四檔放閃

最牛一輪／璟德勁揚 群益0B搶鏡

典範、德微等股票 14日起預收款券

相關新聞

100萬元真的太少了 金管會擬提高投資糾紛賠付門檻

攸關民眾投資理財的金融消費者保護法實施滿十年，金管會最近打算大幅翻修，並參採英國最新作法，研議將現行強制賠付門檻100萬元拉高，並檢討是否擴大金保法的保障範圍，例如從現行一般投資人再擴及更多投資人。

撿便宜來這裡 動質處推出流當品聯合快閃標售

北市府所屬動產質借處，將於今年7月14日至23日在台北惜物網推出「流當品快閃標售」線上拍賣活動。計有高級手錶四標，鑽飾1...

四大因素 推升5月中小企放款衝高

部分中小企業主嘆今年向銀行紓困借貸比去年難，常常碰壁，但金管會昨（13）日最新公布國銀對中小企業放款額，卻已提前達成全年...

5月中小企放款 衝上千億

金管會昨（13）日公布整體國銀對中小企業放款金額，截至今年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額新台幣8兆1,183億元，...

聯合再生聯貸60億 簽約

國內太陽能模組大廠聯合再生昨（13）日公告與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，聯貸金額60億元，主要是為加速公司轉型與健全財務...

國際競爭力 銀行評比重點

台大金融中心銀行評比團隊由財經立法促進院黃達業院長、台大管理學院劉啟群副院長、中央大學黃泓人教授及中原大學陳若暉教授組成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。