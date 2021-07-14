證交所：注意權證價格偏離 並適時執行停損停利

台灣股市熱絡，資金簇擁熱門類股族群，連結相關標的之權證頻現溢價幅度較大情形。臺灣證交所表示，投資人應慎選投資商品，考量自身風險承受度，留意欲購買或已持有的權證商品，其偏離合理價格的幅度。

目前全球央行維持寬鬆的貨幣政策，金融市場資金極度充沛的環境下，股市波動率高，台灣權證商品多元，吸引眾多投資人參與市場，證交所表示，權證是結構較為複雜的衍生性金融商品，投資人於交易前，應深入了解權證特性及風險，並隨時注意市場變化。

證交所說，權證市場為提供投資人合理交易權證基本流動性，設有流動量提供者相關規範，確保在合理情況下，能滿足投資人的買賣需求，調節市場供需。但投資人須特別注意，流動量提供者設置目的，主要為提升市場之流動性，但不保證在任何情況下，流動量提供者均能提供報價或滿足所有市場委託單之成交需求，市場買賣力道仍為決定權證市價之重要影響因素。

投資人可透過各權證發行人網站權證計算器，以及權證資訊揭露平台(http://warrants.sfi.org.tw/)，觀察權證價格報價品質及偏離合理價格之情形。另一方面，提醒投資人權證為短期投資工具，須適時執行停損停利，安穩於投資之路上持盈保泰。