撿便宜來這裡 動質處推出流當品聯合快閃標售

北市府所屬動產質借處，將於今年7月14日至23日在台北惜物網推出「流當品快閃標售」線上拍賣活動。計有高級手錶四標，鑽飾177標，黃金酒標共190標，最低起標價800元，小資族入手好機會。

動質處表示，本次盛大推出「年度唯一、數量最多、品項最齊」之流當品標售，品項包含勞力士機械手錶、鑽飾、祼鑽、黃金飾品等眾多品項，可以一次滿足不同需求，請民眾務必把握本次難得機會。

動質處進一步表示，為了讓民眾在防疫期間宅在家也可安心購物，本次特別延長投標期限及規劃防疫三措施：

一、190標皆可以線上照片鑑賞，部份品項採預約制現場鑑賞，開放12件鑽飾品單標底價10萬元以上，於7月15日下午2時至4時以電話預約方式安排時段鑑賞(每場次限15分鐘)。

二、為鼓勵民眾使用智慧支付，若得標者利用智慧支付繳納押標金或得標款，領貨時可獲贈「防疫貼心小禮」，使用「悠遊付」繳款加碼送「限量版悠遊卡」(每人限領1份，因數量有限，本處保有更換等值商品權利)。

三、為使得標者領貨更有彈性，亦避免人群群聚，領貨採預約專人服務，領貨期限並可延長至8月31日。

動質處特別提醒，民眾參與投標前須先加入成為惜物網會員，且無停權者方可參與本次快閃活動。本次 「快閃」活動投、開標方式與惜物網不同，採電子化作業線上收（退）押標金，得標者之押標金可抵繳貨款，惟倘棄標時押標金將會被沒收，下標前請先詳閱該活動條款，了解投標流程，以免錯失良機，詳情逕上快閃購活動網頁（https://flashgo.gov.taipei）。