玉山金要借場地遭福華拒絕 股東會改到南港開

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會日前放寬股東會室內人數可達到20人美意，飯店業不買單！股東人數高達47萬人的玉山金（2884）12日在公開資訊觀測站公告，原本股東會場地遭福華大飯店「拒絕租借」，必需改到比較偏遠的南港召開。飯店業怕群聚感染，讓上市櫃公司租借股東會場地，實務上依舊面臨碰壁困擾。

玉山金一直深受金融存股族青睞，據集保最新統計至7月9日的股東人數高逾47萬人之多，其中零股股東就有9萬6,554人，持股1~5張的小股東亦有23萬3,439人。原本公司公告今年7月23日要開股東會，地點原本打算接近台北復興SOGO的仁愛福華大飯店召開股東會，地處台北市市區精華地段，交通相當便利，在大安與忠孝復興二大捷運站中間，但據玉山金公告內容，卻遭飯店「不予租借」，因此最後公司只好緊急公告，要改到南港區忠孝東路七段的萬怡酒店開股東會。

金管會在6月底宣布今年股東會2大放寬措施，包括7月起上市櫃公司召開股東會，允許室內可拉高到20人，室外可達到40人，不受中央疫情中心三級警戒不超過5人與10人的限制。此外8月中後有條件以實體加視訊開股東會，集保公司也信誓旦旦表示，只要有一主一副場地或是一室內一戶外，九成以上公司要開股東會都沒問題，但實務操作上，上市櫃公司找股東會場地時，卻踢到鐵板兼頻碰壁。上市櫃公司也怕，萬一本土疫情沒有好轉，像福華大飯店這類拒借場地的效應會擴大。

玉山金12日輸入公開資訊觀測站公告「因應疫情仍處第3級警戒，原經董事會決議地點福華大飯店（台北市仁愛路三段160號）不予租借，爰變更股東會召開地點至台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店)，將採實體股東會召開。主因就是飯店怕群聚感染，不願租借股東會場地。

據了解，中央疫情中心規定三級警戒是室內5人以下（最多4人），雖然金管會依特別條款並問過疫情指揮中心，可放寬股東會允許室內20人，不過兩方規範不一，國內疫苗接種率不足，加上疫情未除，讓飯店業「心驚驚」，部分飯店寧可遵守較嚴謹的防疫規定，而拒絕租借股東會場地，也讓部分公司在飯店租借場地辦股東會時踢到鐵板。

有金控業者私下表示，今年辦股東會場地真的很困擾，自家有大型會議廳的比較沒問題，但若要租借飯店，就得面臨「開幾間房」，搬到戶外停車場要「搭幾個棚」？還要做好軟硬設備測試等等麻煩問題需解決。集保公司雖然已準備好視訊輔助平台幫忙，但也是實體加視訊雙軌並行，且8月16日之後召開才能適用，恐怕已緩不濟急，今年多數金控都已選在7月底前召開，以20跟23日最多。

股東會 玉山金

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