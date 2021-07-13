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台美經濟展望樂觀 業者看好股票型基金表現

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
各天期排名在同類型前25%且今年以來的報酬率達20%以上的基金。圖／「鉅亨買基金」提供
各天期排名在同類型前25%且今年以來的報酬率達20%以上的基金。圖／「鉅亨買基金」提供

變種病毒來襲，加上美國聯準會恐提前縮減購債為全球帶來不確定性，但美國股市及台股分別在解封及疫情趨緩的激勵下，指數持續創高。「鉅亨買基金」表示，施打疫苗的速度是今年各國經濟何時復甦的關鍵，美國復甦最快速，在經濟強力支持下，美股後市仍不看淡。至於台股，由於台美重啟貿易談判，加上美中加強對抗，台灣可望進一步融入美國新的供應鏈，有利台股基金表現。

根據晨星截至今年6月底的數據統計，各天期排名在同類型前25%且今年以來的報酬率達20%以上的基金中，台股基金即占多數。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣雖然經歷新增感染人數增加、國內疫情警戒升級，但台股只經歷近半個月的下跌後，又重新回到上漲趨勢中。儘管台股已經回到高點，但真正推升台股的原因並沒有改變，建議投資人不要預設台股高點。

張榮仁指出，台灣近一年國內生產毛額為20.3兆元，其中民間消費支出為9.7兆元，占整體國內生產毛額比重48%。相較之下，勞務與商品輸出金額為12.2兆元，占整體國內生產毛額比重60%。而台股年增率與零售銷售年增率的相關係數為0.47，股市年增率與出口年增率的相關係數則為0.61，顯示台股年增率與出口年增率走勢密切相關。由於亞洲部分國家疫情仍嚴重導致封城、停工，而台灣在疫情一開始的反應最快速，出口衝擊遠低於其他國家且快速回歸正軌，加上美中對抗意識再度升高，台美重啟貿易談判，台股可說是疫情與美國復甦的最大贏家。

至於市場關心的聯準會何時會停止購債與升息，張榮仁認為，聯準會對於美國經濟復甦的憂慮將在第三季逐漸消退，幾個月內正式開啟縮減購債討論的機率很高。由於強勁的經濟成長前景與國內美元流動性確實過剩，是聯準會調整貨幣政策的主要原因，與美國經濟高度相關的美國股市與美元，自然不會受到太大傷害，預期美股經歷短暫震盪後仍會繼續走高。

整體而言，全球經濟復甦持續升溫，在全球陸續施打疫苗、群體免疫後的報復性消費潮將逐一顯現，張榮仁建議在資產配置上仍以股票型基金為主，尤其看好美股及台股，由於台灣與美國未來經濟展望雙雙樂觀，投資人可趁震盪機會持續布局。

台股 美國經濟 疫情

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