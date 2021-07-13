創新版20日將開板 面臨零公司掛牌開板窘境
金管會主導的創新版、戰略新版，將於7月20日正式開板，但目前還沒有將要掛牌的新創公司，面臨開板時零公司掛牌的情況。證期局表示，證交所目標是第4季會有公司申請掛牌，後續會繼續努力。
證期局副局長蔡麗玲表示，創新板因為必須有承銷商6個月的輔導，且要經上市審核與IPO作業，虛耗時至少3至4個月，相關公司也考量到疫情的影響，目前證交所預估到第4季會有公司申請掛牌，相信證交所會繼續努力。
而日前已在興櫃掛牌的仁新，原本預計要在創新板上市，卻在開板前臨時選擇撤件。仁新表示，主要是基於整體經營環境、業務及經營策略調整考量，自行撤回創新板上市申請案。證期局則表示，對於個案公司不方便做評論，要不要掛牌由公司自己審酌。
此外，同日將開板的櫃買中心戰略新版，蔡麗玲表示，戰略新板只需要2家券商輔導，沒有要求掛牌條件，預估開板典禮後一周、約7月26日，就會有第一家公司登錄掛牌。
蔡麗玲強調，創新板與戰略新板，開板的目的是要讓市場知道，有這樣的新板可以讓創新公司做掛牌與募資，對於後續掛牌會繼續努力。
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